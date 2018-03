Sibylle Bergs Stück für Kinder: Ein Außerirdischer namens Walter

„Und sie lächelt wie ein Kind, so wie Lisas nun mal sind“, sang Howard Carpendale einmal. Aber wie sind denn Lisas nun mal? Vielleicht so wie in Sibylle Bergs „Mein ziemlich seltsamer Freund Walter“: Lisa ist acht, nein, korrigiert sie, „fast neun“ Jahre alt und hat es nicht leicht. Seitdem ihre Eltern arbeitslos sind, sitzen sie, wenn sie nicht schlafen, den ganzen Tag lethargisch auf dem Sofa. Lisas Schulweg ist ebenfalls nicht angenehm, dort begegnet sie herumlungernden Typen, die, wie sie selbst erläutern, „vom System nicht akzeptiert werden“, und deshalb Lisa traktieren.

Im Stück „Mein ziemlich seltsamer Freund Walter“ von Sibylle Berg spielt Claudia Mooz das Mädchen Lisa durch und durch überzeugend, dessen Leben alles andere als erfreulich ist. Schwer gemacht wird es ihr von solchen „Universalmenschen“, wie Raphaela Crossey und Jona Mues sie spielen.

Foto: Theater Koblenz/Baus

Auch in der Schule bleibt Lisa Außenseiterin: Von der Lehrerin wird sie nicht ernst genommen, in den Pausen steht Lisa allein da und starrt die Bäume an, um Geschäftigkeit vorzutäuschen. Nein, diese Lisa lächelt nicht, und schon gar nicht wie ein Kind, denn sie will eigentlich nur ihrer öden Kindheit entkommen.

Ein seltsamer Coach

„Mein ziemlich seltsamer Freund Walter“ beginnt wie ein soziales Drama, nimmt aber bald eine andere Wendung, wenn plötzlich Walter in ihr Leben tritt. Er ist tatsächlich ziemlich seltsam. Er ist ein Außerirdischer, der Lisa von nun an eine Weile begleiten wird. Er wird es sein, der ihr Selbstbewusstsein und Mut verleiht. Das Theater Koblenz zeigt das „Stück für junge Menschen“, wie Sibylle Berg es nennt, jetzt auf der Probebühne 4 – für Kinder, Jugendliche und alle Interessierten. In mit Plattenbaufassaden bedruckten Stellwänden liegen die Überreste der elterlichen Couchlandschaft, alles andere hat Lisa verkauft, um das Nötigste einkaufen zu können. Die von Dorit Lievenbrück gestaltete Bühne betreibt keine dröge Milieustudie, sondern kann, wenn man die Stellwände dreht, auch andere, nämlich digitale Welten eröffnen. Lisa liebt Computer – immer wieder werden Programmiercodes auf die Wände projiziert. Die virtuelle Welt ist es schließlich auch, die Lisa mit Walter verbindet.

Claudia Mooz, Jahrgang 1987, gelingt Erstaunliches: Absolut glaubhaft verkörpert sie Lisa, ohne sich, wozu ja Erwachsene gern neigen, irgendwie kindlich zu geben. Sie scheint in dieser Rolle einfach eine Neunjährige zu sein. Lisa Heinrici hat es als altkluger Walter etwas leichter, aber auch sie lässt keinen Zweifel an ihrer Figur. Raphaela Crossey und Jona Mues spielen, wie es bei Berg heißt, „Universalmenschen“; sie schlüpfen also spielfreudig in verschiedene Menschentypen – egal, ob schlecht rappende Jungs oder phlegmatische Eltern.

Typisierung à la Brecht

Wen diese Typisierung an Lehrstücke von Bertolt Brecht erinnert, liegt richtig. Überhaupt sind die mit Elektrobeats unterlegten Moritaten und die einzelnen Stationen, die Lisa an den gleichförmigen Tagen durchläuft, Referenzen an Brechts Theater, wie auch die Rolle des Erzählers (souverän gesprochen von Reinhard Riecke) im Drama für epische Momente sorgt. Was bei Brecht jedoch klar und theoretisch fundiert ist, verkommt bei der gefühlslinken Sibylle Berg zu einem politisch eher fragwürdigen Einerlei. Walter ist weniger Freund als Coach, der Lisas Lebenslagen managt. Er wird auch die Eltern dazu motivieren, sich selbstständig zu machen – mit einem Internetunternehmen.

Der digitale Mensch

Wenn die Eltern ihr berufliches Vorhaben verkünden, klingt das wie ein nachträglicher Werbespot zur Ich-AG der Agenda 2010. Sibylle Berg, die sich in ihren „Spiegel“-Kolumnen stets wissend und politisch gibt, scheint die neoliberale Selbstoptimierungsideologie ihres Stücks entgangen zu sein. Zwar weist sie auf soziale Probleme wie Arbeits- und Perspektivlosigkeit hin, doch ihr durch Freund Walter dargereichtes Rezept für diese ist recht bedenklich.

Bergs zur ironischen Kunstform erhobene Menschheitsverachtung zeigt im Stück ihr ungutes Gesicht: Weil alle um Lisa herum irgendwie blöd oder intolerant sind, wird die Lebensweise der Außerirdischen propagiert. Im All gibt es keine Geschlechtsunterschiede mehr, und alle sind miteinander vernetzt. Auch Lisa wird von Walter mit einem Mikrochip ausgestattet, der ihre Gedanken mit der digitalen Welt verknüpfen soll. „Transhumanismus“ heißt diese Ideologie, die das Mängelwesen Mensch optimieren (und schließlich überwinden) will, um angeblich dessen Probleme zu lösen. Willkommen in der Welt des Silicon Valley. Dabei brauchen wir keinen neuen Menschen, sondern eine neue Politik.

Sibylle Bergs „Mein ziemlich seltsamer Freund Walter“ ist im Januar und im Mai am Theater Koblenz zu sehen. Weitere Infos unter www.theater-koblenz.de

Von unserem Reporter Wolfgang M. Schmitt