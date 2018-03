Roman Lob: Ein Heimspiel in Koblenz spornt ihn an

"Unser Star für Baku" Roman Lob aus Neustadt gibt im Oktober ein Konzert auf der Koblenzer Festung Ehrenbreitstein. Mit uns plauderte er schon jetzt über seinen Auftritt im Kuppelsaal.

Koblenz – Roman Lob ist beeindruckt. Der Neustädter, unser Star für Baku, blickt an diesem Tag zum ersten Mal von der Festung Ehrenbreitstein auf Koblenz hinunter. Er ist hin und weg. "Ein super Ausblick", sagt der 22-Jährige, der beim Eurovision Song Contest (ESC) mit seinem Lied "Standing still" auf dem achten Platz landete.

Heute macht Roman Lob Station auf der Festung, um der Presse von seinem Konzert zu berichten, das er am Donnerstag, 25. Oktober, im Zuge seiner "Changes"-Klub-Tour im Kuppelsaal geben wird, veranstaltet vom Café Hahn. Dass es ihn in Koblenz an einen solch imposanten Ort verschlägt, überrascht Roman, da ist er ehrlich: "Ich kenne die Festung von Fotos, war aber noch nie hier. Ich wollte mit Kumpels während der Buga herkommen, habe es aber dann doch nicht geschafft", erzählt er. Jetzt, da er die Feste, die Atmosphäre, den Ausblick und den Kuppelsaal kennt, freut er sich umso mehr auf seinen Auftritt. Gerade auch der Kuppelsaal hat es Roman angetan, "Ich war eben drin, eine ziemlich geile Location." Koblenz ist eine von 19 Stationen seiner Tour, die den jungen Mann aus Neustadt/Wied im November quer durch Deutschland führt.

Den Kuppelsaal als weitere Spielstätte etablieren

Roman Lob für die Festung zu buchen, war für das Café Hahn schon früh klar. "Wir haben seine Entwicklung verfolgt und wollten ihn auf jeden Fall herholen, unabhängig davon, wie er beim ESC abschneidet", sagt Philipp Putzer, geschäftsführender Gesellschafter im Café Hahn. Dass Roman zudem den Kuppelsaal als Spielstätte einweiht, freut Putzer umso mehr. Zwar gab es bereits einige Musikveranstaltungen dort, aber: "Roman ist der erste große, bekannte Liveact, der hier spielt. Es ist toll, dass es im Kuppelsaal gleich so prominent startet." Das Café Hahn will dort regelmäßig Konzerte veranstalten, den Saal als weiteren Spielort in der Stadt etablieren. Um der durchaus schwierigen Akustik im Saal Herr zu werden, erarbeiten derzeit zwei Experten ein Konzept. Etwa 1000 Zuschauer fasst der unbestuhlte Saal, und Putzer geht davon aus, dass Roman auch vor dieser Anzahl an Fans spielen wird: 800 bis 900 Karten sind im Vorverkauf, etwa die Hälfte der Tickets ist seinen Angaben nach bereits verkauft. "Die Nachfrage ist groß."

1000 Zuschauer – diese Zahl, die Masse von Fans, die eigens auf die Festung kommt, um ihn zu sehen, ist für Roman noch immer beeindruckend. "1000 sind extrem viel. Ich finde es auch immer noch unglaublich, vor 200 zu spielen", sagt er – obwohl bereits mehr als 120 Millionen Menschen die Augen auf ihn richteten und seinen ESC-Auftritt europaweit vor dem Fernseher verfolgten. "Diese riesige Zahl habe ich damals aber gar nicht so realisiert, auch nicht die 20 000 Leute, die in Baku in der Halle zusahen. Ich habe mich nur auf meinen Song konzentriert", erzählt Roman. Seinen ESC-Beitrag "Standing still" wird Roman natürlich auch auf der Festung singen, ebenso wie alle anderen Songs des Albums.

Roman setzt auf bekannte Gesichter im Publikum

"Wir werden sie aber nicht einfach so runterspielen, dass sie sich genau wie auf der Platte anhören", erzählt Roman. Er und die Band wollen die Lieder mitunter ein wenig verändern. "Wir wollen versuchen, die Leute mit in die Show reinzuziehen, wir wollen ihnen etwas bieten. Wer zum Konzert kommt, soll mitfeiern und mitmachen können." Unter denjenigen, die Roman auf der Festung in Schwung bringen möchte, werden am 25. Oktober sicherlich viele bekannte Gesichter sein, Freunde, Bekannte, Familiemitglieder, die den Neustädter live erleben möchten. Ein anspornender Gedanke für den 22-Jährigen: "Ich will bei all meinen Konzerten das Beste geben. Wenn ich aber viele im Publikum kenne, will ich noch mehr als sonst auf der Bühne abliefern, ganz klar."

