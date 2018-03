Rhein in Flammen wird zum Sommerfest: Drei Tage volles Programm

Vom 10. bis zum 12. August erlebt das Koblenzer Rheinufer einen bunten Veranstaltungsreigen, wie es ihn in der ellenlangen Geschichte des Großereignisses noch nicht gesehen hat.

«Rhein in Flammen» – jetzt auch tagsüber mit Bürgerfest.

Foto: Thomas Frey/Archiv – DPA

Zwischen Weindorf und Deutschem Eck sowie am Moselufer locken zig Bühnen und Spielflächen das Publikum mit einem Programm, das möglichst viele Zielgruppen und Geschmäcke ansprechen soll.

Im Jahr eins nach der Bundesgartenschau soll der Schwung des Buga-Sommers aufgenommen werden – die neu gestalteten Uferflächen werden zur Flaniermeile, auf der sich Dixieland-Jazz, Sinti-Swing, Rock, Pop und Elektronik abwechseln. Dazu kommen Neuerungen wie die erste „Silent Disco“ von Koblenz, bei der die Tänzer die Musik über Kopfhörer hören und sich dazu bewegen, oder die „Rheinfeier“ – DJs legen am Samstag am Deutschen Eck auf. Eine zentrale Rolle nehmen die Koblenzer Komiker Willi und Ernst ein, die von einem Boot aus die Aktion mit den blau leuchtenden Flammenstäben starten. Auch dank ihres Engagements soll Rhein in Flammen ein neues Flair entfalten.