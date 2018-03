"Rhein in Flammen": Mehr als nur Feuerwerk

Im vergangenen Jahr Flowerpower, dieses Mal ein Kulturfeuerwerk: Nachdem 2011 die Buga "Rhein in Flammen" zu einem Erlebnis der besonderen Art gemacht hat, lautet dieses Jahr das Motto "Kulturfeuerwerk". Von Freitag bis Sonntag, 10. bis 12. August, feiern Besucher das zehnjährige Bestehen des Unesco-Weltkulturerbes Oberes Mittelrheintal.

Konzerte am Eck und anderswo: Das Programm von "Rhein in Flammen" verbindet Kultur mit spektakulärem Feuerwerk.

Foto: Koblenz-Touristik/Pielmedia – honorarfrei

Koblenz – Im vergangenen Jahr Flowerpower, dieses Mal ein Kulturfeuerwerk: Nachdem 2011 die Buga "Rhein in Flammen" zu einem Erlebnis der besonderen Art gemacht hat, lautet dieses Jahr das Motto "Kulturfeuerwerk". Von Freitag bis Sonntag, 10. bis 12. August, feiern Besucher neben dem Feuerspektakel am Himmel auch das zehnjährige Bestehen des Unesco-Weltkulturerbes Oberes Mittelrheintal.

So wird das Feuerwerk in den Landesfarben vieler Nationen erstrahlen und von internationaler Musik begleitet. Zudem gibt es ein neues Veranstaltungskonzept: Das Koblenzer Sommerfest soll Kultur und Feststimmung unter dem Motto "Auf zu neuen Ufern!" vereinen. Ein Jahr nach der Bundesgartenschau gibt es rund um das Deutsche Eck, das Kurfürstliche Schloss bis zum Weindorf und am Peter-Altmeier-Ufer kulinarische und kulturelle Glanzlichter. Unter anderem können sich Besucher auf die folgenden Programmpunkte freuen:

An allen drei Tagen ist das Mark-Gillespie-Duo zu erleben: Ab 15 Uhr werden am Freitag am Schlossufer Gitarre, markante Stimmen und spontane Einlagen gemischt. Auch samstags ab 13 und sonntags ab 11 Uhr ist das Duo mit britischem Humor dort zu hören und zu sehen.

Musik von Liedermachern ist am ganzen Wochenende am Ufer am Kurfürstlichen Schloss zu hören. Am Freitag fängt die "Musik für die Seele" mit Folkeinfluss, Gitarre und Gesang um 15, am Samstag um 13 und am Sonntag um 11 Uhr an.

Im Weindorf nahe der Rhein-Mosel-Halle beginnt an allen Abenden um 21 Uhr das Open-Air-Kino. Gezeigt werden aktuelle Kinofilme, unter anderem die Komödie "American Pie 3" oder "Men in Black 3". Kulinarische Freuden erleben Besucher jeden Tag beim Dinnerjazz des Gourmet- und Genussfestivals am Blumenhof. Freitag und Samstag ab 16 und Sonntag ab 12 Uhr werden Gaumenfreuden mit musikalischer Untermalung, zum Beispiel von Konflux, kombiniert.

Basteln und werkeln können Kinder am Wasserspielplatz am Moselufer beim Kinder-Kultur-Angebot der Jugendkunstwerkstatt oder der Handwerk- und Technikwerkstatt der Görlitz-Stiftung. Beginn ist freitags um 15, samstags um 13 und sonntags um 11 Uhr.

Freunde von Schnelligkeit und freiem Fall sind am Peter-Altmeier-Ufer richtig aufgehoben: Täglich sind dort Fahrgeschäfte geöffnet. Blues, Bossa und Swing ist im Repertoire des Minor Swing Duos. Interessierte sehen die Musiker jeden Tag am Ufer des Kurfürstlichen Schlosses. Das Duo fängt freitags um 15, samstags um 13 und sonntags um 11 Uhr an.

Rund um die Talstation der Seilbahn findet man die Stonehead Stompers: Sie präsentieren ihre Mischung aus Dixieland Blues und Swing am Freitag ab 15, Samstag ab 13 und Sonntag ab 11 Uhr.

Am Pegelhaus kommt am Freitag und am Samstag mexikanische Stimmung mit Los Mariachis del Mariachi auf. Von 20 bis 23 Uhr spielt die Band am Eröffnungs- und von 15 bis 17 Uhr am Folgetag südamerikanische Mariachimusik.

Die Kölner Truppe Brings tritt am Freitag um 18.30 Uhr am Deutschen Eck auf. Gemeinsam mit der Band Move to Groove Featuring Joyello sollen die Festbesucher "Feiern, Tanzen und Mitsingen bis niemand mehr stillsteht", so das Motto.

Tanzbegeisterte lassen am Samstag ab 20 Uhr ihre Hüften zur Musik von La Papa Verde am Pegelhaus kreisen. Sie mischen kolumbianische, Volks- und Reggaemusik. Unter dem Motto "Kulturfeuerwerk" beginnt um 23 Uhr das große "Rhein in Flammen"-Spektakel: Pyrotechnik aus aller Welt soll den Himmel erleuchten, verschiedene Länder wie Frankreich oder Spanien sind Teil des Feuerwerks. Das Finale wird von Beethovens neunter Symphonie untermalt.

"30 Stadtteile = 1 Stadt" lautet das Thema des Stadtteiletags am Sonntag. Die Ortsbereiche stellen sich und ihre Besonderheiten vor. Los geht es mit einem ökumenischen Gottesdienst am Weindorf am Rheinufer. Beginn ist um 10 Uhr.

Weintrinker gehen um 11 Uhr zum Frühschoppen am Deutschen Eck und genießen edle Tropfen mit Ausblick auf den Rhein. Der letzte Festtag endet um 18 Uhr. rab