Rechte Online-Gegenkultur wird immer extremer: Das Netz hat seine Unschuld verloren

Am vergangenen Wochenende tötete ein schwer bewaffneter Mann in der Stadt Pittsburgh im US-Bundesstaat Pennsylvania in einer Synagoge elf Menschen. Dieses reale Verbrechen hat auch eine virtuelle Seite. In gewisser Weise fand das Internet auf der Straße seine Fortsetzung: Bevor der Täter seinen Hass auf Juden in tödliche Schüsse verwandelte, hetzte er auf der rechten Onlineplattform Gab.com, die viel Raum für Antisemitismus bietet und nun vorübergehend vom Netz genommen wurde.

Mord- und Gewaltfantasien gegen einzelne Personen oder Gruppen werden auf Plattformen wie Gab.com oder auch 4chan ausgebreitet und geteilt – häufig anonym. Wer je an die Unschuld des Internets geglaubt ...

Lesezeit für diesen Artikel (697 Wörter): 3 Minuten, 01 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.