Rainer Zufall: Hejel ist fit für neue Show

„Normalerweise bin ich kein Freund von Jubiläumsprogrammen“, sagt Rainer Kroth vom Koblenzer Comedy-Trio Rainer Zufall. Doch als ihm Berti Hahn vom Café Hahn in Güls einen neuen Spruch für die T-Shirt-Kollektion von Rainer Zufall quasi auf dem Silbertablett servierte, war diese Idee gleich Programm. „Er sagte: ,Mach doch Dünn drüwwer, und dann zeigst du einfach das alte Zeug noch einmal!’“

Er ist fit wie eh und je – das beweist Rainer Kroth als Kowelenzer Hejel Rolli Hassdenteufel nicht nur beim Gewichtheben, sondern im neuen Programm „Dünn drüwwer“. Foto: Damian Morcinek

Gesagt, getan. Am Samstag, 26. Mai, 21 Uhr, feiert Rainer Zufall mit seinem neuen Programm „Dünn drüwwer!“ Premiere im Café Hahn. Doch wer jetzt denkt, dass das Trio um Rainer Kroth, Ada Fürstenau und Kristian Kroth aufgrund des Titels nur ein abgespecktes Programm auf die Bühne stellt, der kennt die Erfinder des Kowelenzer Hejel-Kults schlecht. Vielmehr haben sie sich voll reingekniet, um die besten Brüller aus 15 Jahren Rainer Zufall wieder neu aufleben zu lassen.

„Ich habe sofort den ganzen alten Kram aus dem Keller rausgeholt und durchgelesen“, berichtet Rainer Kroth, der, wie er gesteht, selbst von der Qualität der alten Sketche überrascht war. Teilweise habe er sich dabei aber auch erschreckt, was für „harte Sachen“ das Trio damals gemacht hat. „Viele sagen zwar, wir wären zu brav geworden. Aber ich will die Menschen nicht mehr so vor den Kopf stoßen“, sagt der 56-Jährige. „Da könnte noch so ein Topmanager daherkommen und das von mir verlangen. Es widerspricht meiner Mentalität und ich will das nicht mehr.“

Dennoch darf sich das Publikum auch im aktuellen Programm auf scharf pointierte Nummern rund um Kroths Alter Ego Rolli Hassdenteufel freuen. Zum Beispiel, wenn der Hejel den frechen Bademeister mimt, einen Tanzkurs für Männer veranstaltet oder gemeinsam mit seinem Enkel Kevin (Kristian Kroth) seine Sprechgesangskünste zum Besten gibt. „Watt is schugar, watt is tschi? Up, ich hab kein Lobi mi!“, stimmt Kroth spontan den Hejel-Rap an und grinst. Und überhaupt ist die Show diesmal ziemlich musiklastig, sagt er: „Denn man merkt richtig, wie da die Stimmung bei den Leuten steigt.“

Sorgen, dass die Gäste abwinken oder enttäuscht sind, weil sie viele Sketche bereits kennen, hat Rainer Kroth indes nicht. „Für 90 Prozent aller Besucher ist das ganz neu“, sagt der Koblenzer Comedian. Denn neben den eingefleischten Hejel-Fans gebe es schließlich von Show zu Show ein wechselndes Publikum. Zudem gab es bereits zwei kleinere Vorpremieren. Das Programm ist also bereits erprobt und kommt laut Kroth gut an.

Doch „Dünn drüwwer“ hat natürlich auch Neues zu bieten. Unter anderem wieder einen aufwendig produzierten Hejel-Film: Darin lässt sich Rolli, der pleite ist und bereits seine Zeche in der Kneipe nicht mehr zahlen kann, einen Job von einer Agentur vermitteln. Als Hilfsarbeiter wird er in einer Model-WG eingesetzt. Doch was für die meisten Männer wohl ein Glücksfall wäre, entpuppt sich für den Hejel am Ende als wahrer Albtraum.

Z Vom 26. Mai bis 29. Mai finden fünf Vorstellungen im Café Hahn statt. Infos und Tickets unter Telefon 0261/423 02 oder im Internet unter www.cafehahn.de

Von unserem Redakteur Damian Morcinek