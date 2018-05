Regisseur Carlos Wagner kommt eigentlich aus dem Musiktheater. Ein Schauspiel zu inszenieren, das tat er schonvor Jahren einmal während des Studiums an der Guildhall School of Music and Drama in London. Arthur Schnitzler „Reigen“ war es damals, seitdem folgte ausschließlich Opernregie. Bis jetzt. Denn jetzt inszeniert Wagner für das Koblenzer Theater „Engel in Amerika“ von Tony Kushner als Sprechtheater, weil er einmal in einer anderen Sparte kreativ arbeiten wollte. Jetzt also Schauspiel, auch wenn die Oper ihm natürlich nach wie vor nahe ist, was auch insbesondere für dieses Stück zutrifft: Gerade hat er „Angels in America“, so der englische Originaltitel des Kushner-Stücks, als Oper am Theater Münster inszeniert, die der Komponist Peter Eötvös musikalisch fasste.

Wagner hat das Stück mit seiner Thematik also gerade ganz frisch durchdrungen, das er jetzt in Koblenz als Schauspiel inszeniert – und dabei erzählerisch ausschweifender, freier sein darf, wie er ...

Lesezeit für diesen Artikel (907 Wörter): 3 Minuten, 56 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.