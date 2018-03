Phänomen Fanfiction: Fans drehen „Harry Potter“-Saga weiter

2011 beendete der Film „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 2“ die Saga um den Zauberer. Viele Potter-Fans hofften trotzdem, dass Autorin Joanne K. Rowling die Reihe fortsetzen würde, doch Rowling widmete sich lieber anderen Projekten. Jetzt aber gibt es einen neuen Film, der zwar im Potter-Universum spielt, aber weder von Rowling autorisiert noch vom Studio Warner Brothers produziert wurde: „Voldemort: Origins of the Heir“ („Voldemort: Die Ursprünge des Erbes“) heißt der 52-minütige Film, der seit wenigen Tagen auf YouTube steht und bereits zehn Millionen Mal aufgerufen wurde.

Die Ästhetik der „Harry Potter“-Filme wurde erstaunlich gut kopiert – im Mittelpunkt der Geschichte steht Lord Voldemorts Jugend. Foto: Tryangle Films

Ein erstaunlicher Erfolg für einen Film, der von Fans gedreht wurde. 15 000 Euro sammelten die Produzenten Gianmaria Pezzato und Stefano Prestia der italienischen Firma Tryangle Films über eine Crowdfunding-Kampagne, die viele Fans finanziell unterstützten.

Wenn Fans zu Schöpfern werden

Der Film sieht dennoch keineswegs billig aus, ja, er ist handwerklich gut gemacht. Viel Leidenschaft und Zeit sind in die Produktion geflossen, die zunächst auf der Kippe stand, denn die Rechte für die filmische Verwertung des Potter-Universums liegen bei Warner Brothers.

Das Studio genehmigte den Film nach langen Verhandlungen dennoch, allerdings unter der Bedingung, dass er nicht beworben werden darf. Das ist im digitalen Zeitalter auch eigentlich nicht nötig: Gerade Fanfiction findet spielend ihren Weg zum Zuschauer: Weiterempfehlungen in Foren und Blogs sind die beste Werbung. „Fanfiction“ meint, dass Bewunderer eines Romans oder eines Films die Geschichten selbst weitererzählen. Im Internet kursieren allein zu „Star Wars“ und „Star Trek“ zahllose Fangeschichten.

Manchmal aber kann Fanfiction sich gänzlich von ihrem erzählerischen Original lösen, und etwas Neues entsteht. So war der Erotikroman „50 Shades of Grey“ ursprünglich als eine Fortschreibung der „Twilight“-Saga angelegt, die aber auf einem Internetblog derart erfolgreich war, dass Autorin E. L. James sich von den Vampiren und Werwölfen frei machte, bis ein Großverlag auf den Text aufmerksam wurde. Wer E. L. James‘ Buch genau liest, erkennt im Milliardär Grey noch Züge des Vampirs Edward, während die Figur des Werwolfs Jacob auf zwei Figuren verteilt wurde: auf den künstlerisch ambitionierten Kommilitonen der Protagonistin Ana und auf ihren Kollegen im Baumarkt. Fanfiction ist ein Phänomen des postmodernen Erzählens, das auf der Annahme fußt, dass alle Geschichten bereits vorhanden sind und diese bloß noch neu verwertet und collagiert werden müssen.

Davon zeugt auch „Voldemort: Origins of the Heir“: Der Film handelt von Lord Voldemorts Jugend und will erklären, warum Voldemort, der früher Tom Riddle hieß, zu Harrys ärgstem Widersacher wurde. Dass es sich um Fanfiction handelt, merkt man an der Erzählweise, die darauf setzt, dass der Zuschauer das Potter-Universum wie seine Westentasche kennt. Ästhetisch verwendet der Film beachtlich souverän das, was man den internationalen Fantasystil nennen könnte. Ob „Harry Potter“, „Herr der Ringe“ oder „Twilight“ – es gibt eine überschaubare Palette von Pathosformeln, die Schauspieler abrufen müssen, auch die leicht grau-bläuliche Bildgestaltung ist typisch für das Genre.

Die Stunde der Stümper?

Nie war es so einfach und günstig, handwerklich halbwegs einwandfreie Filme zu produzieren. Der Fanfictionboom ist auch ein Kind der Digitalisierung, die eine rasante Verbreitung ermöglicht. Es ist deshalb nicht falsch, von einer Demokratisierung des Filmemachens zu sprechen. Vor genau 50 Jahren erschien der programmatische Aufsatz „Der Tod des Autors“ des französischen Literaturtheoretikers Roland Barthes. Darin plädierte Barthes dafür, sich beim Lesen eines Textes von der Frage zu lösen, was der Autor sagen wolle. Viel wichtiger sei stattdessen, was der Text selbst aussagt. Barthes' Aufsatz endet mit den Worten: „Die Geburt des Lesers ist zu bezahlen mit dem Tod des Autors.“

In gewisser Weise scheint dieser Tod nun eingetreten zu sein, wenn sich die Fans von Rowling und deren Kollegen lösen. Den Geschichten und Helden mit Kultstatus ergeht es dabei so ähnlich wie Liedern, die irgendwann zum Volksgut gehören und deren Komponisten sowie Texter längst verschwunden sind. Internetkritiker wie Andrew Keen sprechen hingegen von der „Stunde der Stümper“, so der Titel seines 2008 erschienenen Buches. Den Vorwurf der Stümperei kann man „Voldemort: Origins of the Heir“ jedoch nicht machen – er ist bemerkenswert professionell.

Von unserem Reporter Wolfgang M. Schmitt