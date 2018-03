Neuproduktion der Urfassung: Wagners "Holländer" mit neuen Augen sehen

Wenn Theater in Ermangelung zugkräftiger zeitgenössischer Werke ersatzweise einstmals populäre Werke wieder ans Licht bringt, geht das manchmal daneben – und man versteht, warum ein Stück uns heute nichts mehr zu sagen hat. Seh- und Hörgewohnheiten ändern sich ständig, und auch in die andere Richtung wird ein Schuh daraus: Man kann sich kaum vorstellen, warum bis heute ungebrochen erfolgreiche Werke bei ihren Uraufführungen für müdes Schulterzucken sorgten – wenn überhaupt.

So konnte beispielsweise Richard Wagner die Pariser Oper zwar für sein Sujet „Fliegender Holländer“ interessieren – allerdings erhielt er nicht den erhofften Kompositionsauftrag, die Oper erwarb nur das Textbuch, das vom schauerlichen Landgang des berühmt-berüchtigten fliegenden Holländers in Schottland erzählt. Nach einer weiteren geplatzten Uraufführung in Berlin ging der Vorhang über dem teilweise revidierten „Holländer“ erstmals 1843 in Dresden hoch – mit sehr überschaubarem Erfolg. Erst der erneuten Umarbeitung von 1860 war der große Erfolg beschieden, der bis heute nicht nachlassen sollte.

Jetzt auch szenisch in Koblenz

Seit im Rahmen der Richard-Wagner-Gesamtausgabe auch die Pariser Urfassung greifbar ist, haben verschiedene Theater den „Ur-Holländer“ aufgeführt – jetzt widmet sich das Theater Koblenz nach konzertanten Aufführungen 2013 auch szenisch dieser Urfassung. Denn neben den für Nichtmusiker nicht übermäßig auffälligen Unterschieden gibt es in der Urversion vor allem konzeptionelle Abweichungen, die für den hier Regie führenden Koblenzer Intendanten Markus Dietze entscheidend waren. Vor allem die Abwesenheit des später hinzugefügten Erlösungsschlusses, in dem die dem Holländer verfallene Senta nicht stirbt, sondern zu sphärischen Klängen erlöst wird, gehört für Dietze zu den zentralen Stückintentionen in Wagners „Ur-Holländer“. Ebenso die Einaktigkeit: „Das Stück hat meinem Empfinden nach alle Gattungselemente eines echten Einakters. Wir erleben eine absolute Einheit von Zeit und Raum, das Stück beginnt irgendwann und hört irgendwann auf – und entwickelt einen unzerstörbaren Sog, den man nicht verlustfrei in Akte einteilen kann.“

Das sind Zuschauer natürlich anders gewohnt – aber eben deswegen ist es für das Koblenzer Leitungsteam so interessant, Traditionen zu hinterfragen. So war es für den neuen Ersten Kapellmeister des Koblenzer Theaters, Mino Marani, bei seiner ersten Wagner-Produktion wichtig, „sich zu entscheiden, sämtliche Traditionen erst einmal zu ignorieren“. Leichter gesagt als getan, schließlich findet ja jede „Holländer“-Vorstellung im Kosmos der Wagner-Verehrer statt, die über jede Vorstellung seit der Uraufführung Buch zu führen scheinen. „Das ist wirklich etwas sehr spezielles“, sagt Marani: „Wir reden ja nicht von Brahmsianern oder Mozartianern, die gibt es nicht – oder jedenfalls nicht so organisiert wir die Wagnerianer. Sicherlich auch, weil es keine Erben Mozarts gibt. Bei Wagner kann man diesen ganzen Hintergrund nicht vermeiden, selbst, wenn man das wollte: Es gibt Bayreuth, es gibt die Wagnerverbände. Das kann auch ein Druck sein. Und deswegen muss man das komplett vergessen und in die Partitur schauen: Was hat er geschrieben?“ Mit dieser Fragestellung findet Marani in der Urfassung viele zusammengesammelte Anleihen an andere Komponisten („das war aber ganz normal zur damaligen Zeit!“), aber auch zwei interessante, unterschiedliche Welten: Einmal eine erstaunlich konventionelle Musik, die etwa an Donizetti erinnere, dann aber auch, wenn etwa Sentas Vater für zwei Takte die Musik Sentas regelrecht einbricht, „die Musik der Zukunft“, wie Marani es formuliert.

Die Rohheit, wie diese Welten auch unvermittelt nebeneinanderstehen, empfindet Markus Dietze als Erleichterung, wenn es darum geht, in „diesem zusammengefuhrwerkten Werk radikale Figuren auf die Bühne zu bringen.“ Und als radikal empfindet er natürlich vor allem Senta und den Holländer: „Wir erleben zwei Menschen, die im Prinzip dieselbe Störung aufweisen: zwei inkompatible, aufeinander bezogene narzisstisch gestörte Persönlichkeiten. Er sucht verzweifelt eine Frau, die ihm ewig treu ist, sie will wie in einer manischen Phase jemanden erlösen.“ Dass man so eine Verstrickung als Liebesbeziehung empfinden kann, wie es auch Regisseure immer wieder versuchen, empfindet Dietze als sehr befremdlich.

Der Tod Sentas ist folgerichtig

Und eben deswegen ist für ihn die Urfassung – ohne Erlösung am Ende – folgerichtig: „Da versuchen zwei Menschen nichts anderes, als den anderen mit ihrer Persönlichkeit zu dominieren. Und da ist der Schluss der Urfassung überzeugender: Da ist am Ende alles kaputt, er ist nicht erlöst, sie ist tot.“ Für Dietze das logische Ende der Geschichte – und eine theatrale Aussage, die seiner Auffassung von Theater entspricht: „Die Schrecklichkeit und Vergeblichkeit menschlicher Existenzen rührt mich an, und das will ich zeigen. Ich glaube, dass dies Menschen, die ein solches Stück sehen, verändern kann. Ich erkenne die Vergeblichkeit auf der Bühne – aber auch, dass ich es in der Hand habe, in meinem kleinen Bereich das Leben sinnstiftend zu organisieren.“

