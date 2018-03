Monoshoque: Sieg beim Rockbuster-Jubiläum in Lahnstein

Aus unserem Archiv

Lahnstein

Seit 25 Jahren wird in Rheinland-Pfalz der Rock- und Popnachwuchs systematisch gefördert – das wurde beim Rockbuster-Finale in der restlos ausverkauften Lahnsteiner Stadthalle gebührend gefeiert. Am Ende eines Musikmarathons standen drei Bands als Sieger fest: Monoshoque aus Trier, die Lokalmatadoren von ColdWaterEffect aus Lahnstein und The Grandtry aus Montabaur.