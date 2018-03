Manege frei für Artisten und Clowns unter der Kuppel

Manege frei für Spannung, Akrobatik, exotische Tiere und viel Spaß heißt es von Donnerstag, 2. August, an im Gewerbepark B 9 Nord. Der Zirkus Alberti schlägt an der Ernst-Abbe-Straße sein Zelt auf. Bis 19. August ist dort eine fantastische Show mit außergewöhnlichen Artisten und Tierdressuren zu sehen.

Pferdeshows fehlen im Zirkus Alberti genauso wenig wie waghalsige Artisten und exotische Tiere. Foto: dpa

Herzerfrischende Clowns und edle Pferde fehlen ebenso wenig wie waghalsige Handstandakrobaten und tollkühne Luftartisten, die ihre Körper auf unglaubliche Art und Weise durch die Luft wirbeln können. Stefan Frankordi präsentiert ein temperamentvolles Pferdeballett und ein exotisches Dressur-Potpourri für Groß und Klein. Und Charly der Meisterkoch lässt rotierende Teller nur so fliegen.

Die Ballerina Shirley hält auf dem Drahtseil mit ihrem Seiltanz, Hoch- und Weitsprüngen das Publikum in Atem. Die Clowns Beppo und Banane werden das Lachen auf die Gesichter der vielen kleinen und großen Zuschauer zaubern. Einen Thriller in acht Meter Höhe unter der Zirkuskuppel präsentiert Marcel Frank, wenn er auf einer wackeligen Stuhlpyramide Handstände in allen Variationen ausführt. Ein Liveorchester begleitet das Programm mit schwungvollem Zirkussound. In der Pause gibt es die große Kängurufütterung im Streichelzoo.

Vorstellungen finden donnerstags und freitags um 18 Uhr, samstags um 15 und 18 Uhr, sonntags um 11 und 15 Uhr sowie montags um 15 Uhr statt. Dienstag und Mittwoch sind Ruhetage.

Der Kartenvorverkauf an der Zirkuskasse ist täglich von 11 bis 12 Uhr geöffnet. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 0178/561 09 62.

