Liedermacher Joshua Carson im Weinhaus Diez

Diez – Der Liedermacher Joshua Carson tritt am Montag, 24. Oktober, um 19.30 Uhr im Weinhaus Diez auf. Joshua Carson ist ein Sänger, Songwriter und Liedermacher aus Deutschland, der mit Texten und Melodien überzeugt, die in die Tiefe gehen. Von der Presse wurde er als "amerikanischer Reinhard Mey" bezeichnet, und als "bester Solo-Act Deutschlands" begeisterte er mit seinen deutschen Liedern unter anderem im Vorprogramm von Heinz Rudolf Kunze. Aber Carson komponiert, schreibt und produziert nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere Musiker sowie für Film und Werbung. Mit seinem neuen Album "Auf und davon" stellt er erstmals sieben seiner deutschen und acht seiner englischen Songs sowie den Titel "Das Meer", der aus der Feder von Reinhard Mey stammt, vor. Joshua Carson wurde 1970 im schleswig-holsteinischen Bad Segeberg geboren. Seine ersten Kompositionen schrieb er mit 15 Jahren. Zusammen mit dem Sänger und Gitarristen Joe Green trat er in den 90er-Jahren als Duo Take Two auf.