Komödie heißt: Zack, zack, zack und Tempo!

Wie kommt Eric Swan aus dieser Sache nur wieder raus? Probenszene aus „Und ewig rauschen die Gelder“ mit Klaus Philipp (links) und David Prosenc. Foto: Matthias Baus

Koblenz – Okay, dieser Witz muss raus: Dass sich das Theater für eine Komödie der Mitwirkung eines Regisseurs namens Lachnit versichert hat, ist ganz schön mutig. Andreas Lachnit nimmt es mit Höflichkeit – und Dramaturgin Juliane Wulfgramm gibt zu, dass es auch im Theater anfangs Irritationen gab, als der Regisseur vor einigen Wochen mit Kammersängerin Claudia Felke für Proben zu ihrem Monolog beim Projekt „Humankapital“ eingeteilt war und die Probenplannotiz „Felke – Lachnit“ zu Missverständnissen führte.

Cooney: Lachen ist Familiensache

Von morgen an soll es im Theater dann mit Berechnung einiges zu lachen geben: Die Komödie „Und ewig rauschen die Gelder“ feiert Premiere. Ihr Autor: der Brite Michael Cooney, dessen Vater Ray Cooney mit Farcen wie „Außer Kontrolle“ die Spielpläne landauf, landab bereichert.

Warum müssen eigentlich erst die Briten – jetzt schon im Familienverbund – kommen, um uns das Lachen zu lehren? „Die trauen sich etwas!“, meint spontan Dramaturgin Wulfgramm und erinnert an den rabenschwarzen Humor etwa der Monty-Python-Truppe. Aber warum nicht die deutschen Autoren? „Das liegt daran, dass die Komödie schon sehr lange als etwas Nachgeordnetes angesehen wird“, ist sich Regisseur Lachnit sicher. Dabei weiß er aus seiner Erfahrung als Schauspieler und Regisseur: „Das Leichte ist oft viel schwerer als das Tragische.“ Einen inhaltschweren Satz aufzusagen mit gehaltvoller Betonung – das bekommt man gut hin, aber eine Komödie: „Da muss es zack, zack, zack gehen – und dann wieder Tempo.“

Das über Wochen andauernde Proben auf der Bühne zu organisieren und zu optimieren, dabei aber immer noch zu erkennen, ob eine Szene witzig ist oder nicht: Das ist genau die harte Anforderung, die eine Komödie an einen Regisseur stellt. „Ich versuche tatsächlich, mich jeden Tag vor der Probe quasi auf null zu setzen.“

Für ein deutsches Publikum könnte sich in „Und ewig rauschen die Gelder“ ja die Frage stellen, ob der Grundkonflikt überhaupt lustig ist: Schließlich begeht der Protagonist Eric Swan, der fiktive Mitbewohner bei der Behörde angegeben hat, um an ihrer Stelle diverse Beihilfen zu kassieren, ja mehrfachen und fortgesetzten Sozialhilfebetrug und einiges mehr. „Aber natürlich ist das lustig!“, insistiert Andreas Lachnit. Denn: „Das ist ja genau das Rezept: Es ist eigentlich hochtragisch. Und das ist schon immer ein mögliches Grundkonzept der Komödie.“ Schließlich erfindet Eric Swan nicht aus Spaß an der Freude beihilfebedürftige Mitbewohner – er hat seine Arbeit verloren, kämpft aber mit seinem Betrug dafür, die Fassade des ganz normal verdienenden Mitglieds der Gesellschaft aufrechtzuerhalten.

In britischer Situation belassen

Dabei waren sich Regisseur Lachnit und seine Dramaturgin rasch einig, das Stück in seiner britischen Originalsituation zu belassen und nicht etwa auf deutsche Verhältnisse etwa mit Hartz IV umzuschreiben. Das hat auch einen ganz praktischen Grund, wie Andreas Lachnit erläutert: „Das funktioniert in England offenbar viel zentraler: Für all diese Beihilfen gibt es eine einzige Fürsorge. Bei uns wäre für jedes Körperteil ein eigenes Amt zuständig!“ Das macht sich im Stück auch bemerkbar: Das ganze Karussell der (Not-)Lügen kommt erst so richtig in Fahrt, als der eine Mann (eben von einem Amt) ins Haus kommt, um eine Unterschrift eines Hilfeberechtigten abzuholen. Aus der Lüge darüber, wo dieser (erfundene) Mensch nun sei, und weiteren Nachfragen des Amtsmannes entspannt sich das Lügengebilde, in dem auch der Zuschauer manchmal um Orientierung ringen wird, wie Andreas Lachnit einschätzt. „Ein Großteil der lustigen Situationen entsteht bei diesem Stück dann natürlich daraus, dass der Zuschauer immer schon ein Stück schlauer ist als die Schauspieler.“

Noch eine Aufgabe kann Lachnit benennen, die seine Arbeit in einer Komödie ausmacht: „Wir müssen alles so erarbeiten und vorbereiten, dass man schließlich vor Publikum genau so spielt wie in den Proben und nicht auf einmal dem Affen extra Zucker gibt, nur weil kräftig gegiggelt und gelacht wird.“ Das gilt auch für das Gegenteil: „Es gibt auch die Gefahr, dass ein Schauspieler sich dann total zurücknimmt – und auf einmal ist die Luft raus.“ Doch dafür winkt den Schauspielern auch eine ganz besondere Belohnung: „Wenn man die Reaktionen spürt, gibt es auch mindestens 20 Prozent Adrenalin extra.“

Von unserem Kulturchef Claus Ambrosius