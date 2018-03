Dass er zu seinem Liebesleben offen Auskunft gibt und so für die Gleichberechtigung Behinderter in allen Lebenslagen eintritt, hat dem Koblenzer Christian Bayerlein in seiner Heimatstadt nicht nur Freunde eingebracht. Der beim Bundesarchiv arbeitende Informatiker war 2015 nicht zur Wiederwahl als ehrenamtlicher Behindertenbeauftragter der Stadt aufgestellt worden – ohne Angabe konkreter Gründe, aber offenbar wegen Bayerleins offener Aussagen im Internet und in einem Interview der „taz“.

Von unserem Kulturchef Claus Ambrosius Genau für diese Offenheit aber darf sich der 43-Jährige jetzt über den Goldenen Bären für den besten Film der Berlinale freuen: Gemeinsam mit seiner Partnerin, der ...

