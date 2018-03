Interview mit Alexandra Tobor

Über Twitter wurde sie durch ihre ulkigen Tweets bekannt. Dann kam eins zum anderen – und jetzt hat sie ein Buch geschrieben über die Geschichte ihrer Familie, die einst von Polen nach Deutschland kam. „Sitzen vier Polen im Auto“ heißt das Erstlingswerk von Alexandra Tobor. Klingt lustig, und das ist Alexandra Tobor auch. Aber sie hat auch ein politisches Ziel. Wir haben mit ihr gesprochen – natürlich auf Twitter.

Über Twitter wurde sie durch ihre ulkigen Tweets bekannt. Dann kam eins zum anderen – und jetzt hat sie ein Buch geschrieben über die Geschichte ihrer Familie, die einst von Polen nach Deutschland kam. „Sitzen vier Polen im Auto“ heißt das erfolgreiche Erstlingswerk von Alexandra Tobor. Klingt lustig, und das ist Alexandra Tobor auch. Aber sie hat auch ein politisches Ziel. Wir haben mit ihr gesprochen – natürlich auf Twitter.

Twitter-Entdeckung Alexandra Tobor. Foto: Privat

Alexandra Tobors Nachrichten auf Twitter haben inzwischen rund 19.000 Menschen abonniert. Tweets über „Ostblockmigranten, verschrobenen Pop-Schrott und Sozialphobie“ sind das, so beschreibt Alexandra Tobor sie selbst. Ohne Twitter hätte sie wohl nie ein Buch geschrieben, meint die junge Autorin: „Ich bin ein träger Wal, der ohne die flügelschlagende Kraft wohlmeinender Vögelchen vermutlich nie aus dem Brackwasser gekommen wäre.“

Ob sie das wirklich ernst meint? Schwer zu sagen. Denn Alexandra Tobor führt Interviews am liebsten schriftlich. RZ-Reporterin Stefanie Helsper hat deshalb versucht, über Twitter mehr herauszufinden. Dort ist Alexandra Tobor durch ihren „zwitschernden Zweitleib“ vertreten, eine kugelige, rosafarbene Eule, die unter @silenttiffy Alltägliches, Besonderes, Heiteres und Nachdenkliches im Netz verbreitet.

[Bei der Aufarbeitung unseres Interviews wollte Twitter leider nicht mehr so mitspielen, wie wir es gewöhnt waren. Bitte nicht von doppelt angezeigten Passagen irritieren lassen ;)]

Alexandra Tobors Roman rückt in der Spiegel-Bestsellerliste immer weiter nach oben. Sie erzählt mit ihrem Buch die Geschichte ihrer polnischen Familie, die versucht, in Deutschland Fuß zu fassen.

Foto: Ullstein Verlag

In 140 Zeichen beschreibt sie den Inhalt so: „80s-ROFL & 90s-LOL, Kommunismus, Kindheit & Kommerz, Aussiedler in der BeErDe, Lambada-seksi & Sperrmüll-Liebe, Erwartungen & Enttäuschungen“. Ihr Zweitleib fasst es so zusammen:

Wer liest, was Alexandra Tobor so schreibt – sie hat auch einen Blog – der würde ihr eine rosa Glitzer-Plüschwelt auch nicht zutrauen. Sie beobachtet, was um sie herum passiert und ist interessiert an vielem: an Gesellschaft, Religion, Sozialpsychologie, an Mythen des Alltags.

Insofern hat es vielleicht auch Vorteile, dass sie bei Ullstein in einer populären Reihe gelandet ist, die einst Jan Weiler mit seinem Italo-Klamauk „Maria, ihm schmeckt’s nicht“ begründete. Auch, wenn der Titel „Sitzen vier Polen im Auto“, den der Verlag ausgesucht hat, erst einmal wie ein Witz klingt.

Der Humor kann helfen, Vorurteile aus der Welt zu schaffen.

Das mit der Bärchenwurst im verheißungsvolllen Land hinter der Grenze kann sich die kleine Alexandra im Roman zunächst einmal gar nicht erklären.

Die große Alexandra hat das mit der Gesichtswurst inzwischen verstanden.

Und was sie jüngst gelernt hat: Ein Roman schreibt sich nicht mal eben so. Das Schreiben ist Alexandra Tobor, die in Augsburg lebt, nicht leicht gefallen. „Für einen Tweet muss man nicht recherchieren. Er braucht keinen stimmigen Plot und keine Charakterentwicklung, keine einheitliche Erzählperspektive und keinen Lektor. Ein Roman ist kein Tweet und auch keine Ansammlung von Tweets, die von einem Erzählstrang zusammengehalten werden könnten. Trotzdem war Twitter hin und wieder hilfreich, wenn es galt, eine trockene Stelle im Roman mit einem Gag anzufeuchten.“

Und die sind bei Alexandra Tobor oft nicht einfach nur lustig, sondern auch hintersinnig.

Wir haben die kleine Eule leider nicht gefragt, wie das polnische Wort dafür heißt. Aber Grüße an Alexandra Tobor haben wir bestellt. Klimper, klimper!

Von unserer Reporterin Stefanie Helsper