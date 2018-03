Interview: Brings freut sich schon auf Koblenz

Sie sollen am Freitagabend, 10. August, für einen ersten Höhepunkt beim Koblenzer Sommerfest sorgen: Die Kölschrocker von Brings sind erfahren in ausgelassenen Großveranstaltungen und generell in rheinischer Fröhlichkeit. Im RZ-Interview spricht Bassist Stephan Brings über Poldis Fremdsprachenkenntnisse und Erinnerungen an Koblenz.

Stephan Brings rockt mit seiner Band das Deutsche Eck.

Neulich sind Sie gemeinsam mit dem Nationalspieler Lukas Podolski, der nach London umzieht, in dessen Wohnort Bergheim aufgetreten. War das ein sehr bewegender Abschied?

Man darf nicht vergessen, dass der Lukas lange in Köln und Bergheim gelebt hat. Bevor der wegmusste, hat er sich halt noch mal an uns gewandt, damit wir mit ihm eine Version seines Brings-Lieblingssongs „Halleluja“ aufnehmen. Das Ganze haben wir in Bergheim dann live mit ihm gezeigt. Aber man hat schon gemerkt, dass ihm das sehr schwer gefallen ist. Der Lukas ist jetzt auch nicht so talentiert in Fremdsprachen, deswegen geht dem ganz schön das Muffensausen. Ich hoffe einfach, dass der in London richtig durchstartet und dann nach Köln zurückkommt, um den FC zu retten.

Das letzte große Konzert von Brings in Koblenz war anlässlich des Rheinland-Pfalz-Tages 2003. Welches Verhältnis hat die Band zu unserer Stadt?

Oh ja, das war ein tolles Konzert vorm Schloss. Die Atmosphäre war der Hammer. Für uns ist Koblenz die äußerste Grenze, bis zu der man unsere Mundart noch verstehen kann. Abgesehen davon bin ich gern bei euch, weil Koblenz nicht irgendein Ort ist, sondern eine lange Geschichte hat und man in der Gegend klasse Radtouren machen kann. Berti Hahn hat uns vor fast 22 Jahren in seinem Café das erste Mal die Chance gegeben, an Rhein und Mosel aufzutreten, und wir waren seitdem, bis vor ein paar Jahren, fast jedes Jahr da.

Aber wie feiert man eigentlich ein Sommerfest ohne Sommer?

Ach, das sind wir gewohnt. Eine Open-Air-Veranstaltung kann einfach immer in die Hose gehen. Bei unserem Jubiläumskonzert 2011 hat es um acht angefangen zu regnen – na und? Die Leute sind trotzdem geblieben, und uns kann seitdem nichts mehr schocken.

(iff)