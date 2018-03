Familiengeschichte aus dem Westerwald

Nicolas Born war ein wichtiger Lyriker und Romancier der Nachkriegszeit. Sein Roman „Die Fälschung“ wurde später von Volker Schlöndorff verfilmt. Jetzt hat Borns jüngste Tochter Katharina ihren Debütroman vorgelegt.

Jahrelang hat Katharina Born den Nachlass ihres früh verstorbenen Vaters geordnet. Sie gab seine Gedichte heraus, einen Band mit seinen Briefen, sie schrieb Nachworte dazu. Aber in seine Fußstapfen zu treten, traute sie sich nicht. Inzwischen ist Katharina Born 37 Jahre, und ihr wurde bewusst, dass man nicht ein ganzes Leben davon träumen kann, Bücher zu schreiben, irgendwann muss man es auch einmal tun. 2009 präsentierte sie unter dem Titel „Fifty-fifty“ Teile ihres ersten Romans beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt und wurde prompt dafür ausgezeichnet. Mit „Schlechte Gesellschaft“ ist der Autorin ein ganz erstaunlicher Wurf gelungen.

140 Jahre umfasst dieser deutsche Familienroman aus dem Westerwald, der Heimat von Katharina Borns Großeltern. Die Handlung kreist vor allem um die Frauen der Familie: Irma, Martha, Hella, Judith und Alexia. Sie alle sind schön, begehrenswert, vielversprechend, doch ein erfülltes Leben hat keine von ihnen. Im besten Fall enden sie als von den Männern frustrierte „schwierige Witwen“. Im schlimmsten Fall ziehen sie aus Verzweiflung über ihr verpfuschtes Leben selbst den Schlussstrich. Überall lauern Abgründe, Heimlichkeiten, unklare Abstammungen, Doppelbödigkeit.

Aufgerollt wird die Familiengeschichte von einem Doktoranden, der an seiner Dissertation über den Schriftsteller Gert Gellmann arbeitet. Der unterhielt einen engen Briefwechsel mit seinem inzwischen toten Kollegen Peter Vahlen. Um die Briefe zu studieren, reist der junge Wissenschaftler in den Westerwald und entdeckt bei seinen Forschungen ein unveröffentlichtes Manuskript des Schriftstellers. Die Witwe ist gegen eine Veröffentlichung. Doch in der Tochter Judith findet der Eindringling eine Verbündete und steckt, ehe er sich versieht, mittendrin in Familiengeheimnissen und -intrigen.

Bezüge auf die Familiengeschichte der Autorin sind unverkennbar: Auch sie hat einen Nachlass erforscht, ihr Vater unterhielt einen Briefwechsel mit einem Schriftstellerkollegen – Peter Handke. Katharina Borns Mutter ist Ärztin wie Hella Vahlen. Trotzdem ist „Schlechte Gesellschaft“ kein Schlüsselroman, sondern eine fiktive Geschichte. Die Handlung spielt auf verschiedenen Zeitebenen, die Ebenen wechseln ständig wie kurze Filmsequenzen, was zur Spannung beiträgt. Der jeweilige Zeitgeist, das historische Milieu sind überzeugend dargestellt, etwa die archaisch-verdruckste bäuerliche Welt im Westerwald zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Einzig die Vielfalt des Personals und die verwirrenden verwandtschaftlichen Beziehungen stören bisweilen das Lesevergnügen. Ein Stammbaum im Buch wäre sehr hilfreich gewesen.

Katharina Born: Schlechte Gesellschaft, Hanser Verlag, 272 Seiten, 19,90 Euro

Von Sibylle Peine