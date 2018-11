Ein universelles Drama in der Tiefe: Der Kultfilm "Das Boot"

Etwa 25 Millionen Euro soll die Serie „Das Boot“ gekostet haben, die in der kommenden Woche auf Sky zu sehen sein wird. Der Bezahlsender erhofft sich viel von dieser Großproduktion, die selbstverständlich auch international verkauft werden soll. Nach „Babylon Berlin“ produziert Sky damit die zweite Seriengroßproduktion für den Weltmarkt. Doch die Schwierigkeit liegt diesmal darin, dass das Vorbild der Serie, Wolfgang Petersens Kultfilm, jeder kennt – und beinahe jeder schätzt. Grund genug, um noch einmal zurückzublicken auf „Das Boot“ des Jahres 1981, ehe an dieser Stelle in der kommenden Woche die neue Serie vorgestellt wird.

25 Millionen D-Mark kostete „Das Boot“ – also halb so viel wie die Serie, jedoch nicht inflationsbereinigt. Tatsächlich war die Summe beachtlich, vor allem für eine deutsche Produktion. Die Investition, ...

Lesezeit für diesen Artikel (826 Wörter): 3 Minuten, 35 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.