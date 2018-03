Das Dschungelcamp 2018: Endlich wieder gute, ehrliche Fernsehunterhaltung!

Wenn am Freitag die zwölfte Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ beginnt, versammeln sich nicht nur die üblichen RTL-Zuschauer vor den Fernsehapparaten, auch Künstler, Intellektuelle und Zeitgeistkritiker verlassen ihre kulturellen Höhenkämme, nehmen auf dem Sofa Platz, um zwei Wochen lang allabendlich das „Dschungelcamp“ zu gucken. Jene, die sich sonst niemals Formate ansehen würden, in denen Schwiegertöchter, Supertalente oder gar Superstars gesucht werden, sind von einer Sendung fasziniert, in der zwölf mehr oder weniger Prominente im australischen Dschungel ausgesetzt und rund um die Uhr mit Kameras überwacht werden.

Wie ist es möglich, dass selbst ein Theatermime wie Ulrich Matthes und der viel zu früh verstorbene Roger Willemsen in der Vergangenheit offen ihre Liebe zum Camp bekannten? Die Journalistin Anja Rützel spricht in ihrem Büchlein „Trash-TV“ zu Recht von einem „Sonderfall“. Tatsächlich ergab eine Zuschaueranalyse der Sendung aus dem Jahr 2015: „Fast jeder dritte Zuschauer hat Abitur, immerhin jeder vierte einen Uniabschluss.“ Rützel findet das nicht verwunderlich: „Wenn es schon mal Schund sein darf, dann wenigstens der beste Schund. Das Dschungelcamp ist zweifellos das saftige Filetstück in der stellenweise durchaus etwas angegammelten Trash-Fleischtheke. Ein Premiumformat.“

Radikal ehrlich

Der Begriff „Trash“ bedeutet Müll, Schund, Kitsch – doch das ist nicht per se abwertend gemeint. „Trash“ kann amüsant, intelligent und komplex sein; er verlangt einen Zuschauerblick, dem keine popkulturelle Referenz entgeht und der sich lustvoll ergötzt am Albernen. Eben dafür ist das Dschungelcamp ideal, weil es einen entscheidenden Unterschied zu den anderen Trashproduktionen gibt: „Das Dschungelcamp lügt nicht. Es ist eine grundehrliche Sendung, die niemals vorgibt, etwas Höheres als TV-Trash zu sein.“ Das heißt jedoch nicht, dass das Format dumm ist, nein, es ist genau deshalb viel klüger als die meisten Sendungen, die das Öffentlich-Rechtliche zeigt. Selbst die ach so seriös sich gebenden Polittalkshows funktionieren nach den Regeln des Dschungelcamps: Je krakeeliger die Teilnehmer, je krawalliger die Zuspitzung durch die Redaktion, desto größer ist der Unterhaltungswert. Nur würden Maischberger, Illner oder Plasberg das niemals zugeben. RTL ist da wunderbar ehrlich.

Das Dschungelcamp findet stets auf zwei Ebenen statt, das macht seine Komplexität aus: Auf der ersten Ebene befinden sich die Teilnehmer – dort wird gelästert, gejammert und jeden Tag eine der berühmten Dschungelprüfungen absolviert. Ein Ort für die kleinen und großen Dramen. Hier wird es auch manchmal so geschmacklos, dass selbst der auf Skandal abonnierte, einst schönste Mann der Welt, Helmut Berger, von seiner Pritsche aus seine Mitinsassen ermahnte: „Jetzt werden wir a bisserl gewöhnlich.“ Unvergessen auch die Szene, in der Ingrid van Bergen am Lagerfeuer erzählt, wie sie ihren Mann im Affekt erschoss. Mit dieser Geschichte tingelt sie seit Jahrzehnten durch die Talkshows der Nation, doch nie erzählte sie sie so gut wie im Camp.

Während andere RTL-Formate Laien vorführen, die keinerlei Kameraerfahrung haben, sitzen im Dschungel Medienprofis – weshalb auch nie eindeutig zu sagen ist, was gespielt und was authentisch ist. Bei Personen wie Nadja „Naddel“ Abd el Farrag, Kader Loth oder Brigitte Nielsen hat man ohnehin den Eindruck, dass sie ganz und gar zu den Kunstfiguren geworden sind, die sie einmal vorgaben zu spielen.

Auf der zweiten Ebene stehen die Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich, die ironisch, bisweilen sarkastisch das Geschehen im Lager kommentieren und dabei die Mechanismen der Fernsehunterhaltung bloßlegen: Ganz offen sprechen sie aus, dass die meisten Sternchen nur wegen der Gage da unten sitzen. Dabei brechen sie selbst mit einem eisernen Gesetz des Fernsehens: Während jede noch so fade Sendung so tut, als sei alles wahnsinnig spannend, sagen die Moderatoren mitunter ganz offen, dass es gerade furchtbar langweilig im Camp ist und die von RTL erhofften Eklats zwischen dem B-, C- und Z-Promi nicht eingetreten sind. Zietlow und Hartwich reißen – dank ihrer bissigen Gagschreiber Micky Beisenherz und Jens Oliver Haas – der Unterhaltungsbranche die Maske vom Gesicht. Was könnte unterhaltsamer und ehrlicher sein?

Einige Fans waren beim ersten Blick auf die Besetzung des zwölften Dschungelcamps enttäuscht. Zu viele Castingshow-Kandidaten sind darunter, aber auch Schauspieler-Ex-Gattin Natascha Ochsenknecht, die von den bunten Blättern gern als „Busenmacher-Witwe“ bezeichnete Tatjana Gsell und Tina York – die Schwester von Mary Roos wird sich das Singen bestimmt nicht verbieten lassen.

In Australien ist alles erlaubt

Roger Willemsen feierte das Format vor allem dafür, dass im Gegensatz zu den sonst so reglementierten und braven anderen TV-Sendungen im Dschungelcamp völlig Unerwartetes geschehen kann. „Manchmal, ganz selten, setzen sich gegen den normativen Zwang dessen, wie man im Fernsehen – mehr noch als im Leben – zu sein hat, Einzelcharaktere durch, sprühende Temperamente, die vor allem sagen, dass sie jung sind und lebenslustig, getrieben und neurotisch, narzisstisch und enttäuscht“, schrieb Roger Willemsen 2014 in der „Süddeutschen Zeitung“ über Campkandidatin Larissa Marolt.

Im Dschungelcamp ist fast alles erlaubt – und vielleicht ist die Sendung auch so selbstkritisch, subversiv und frech, weil die RTL-Funktionäre in Köln sitzen, weit weg also. Fast scheint es, als sei das Format nicht nur ein Abenteuerurlaub für die Promis, sondern auch für alle Produktionsmitarbeiter, bei dem man kräftig über die Stränge schlagen kann – selbst der für RTL heilige Dieter Bohlen, ja sogar die „Bild“-Zeitung wird veralbert. Bestes Fernsehen also.

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ startet am Freitag um 21.15 Uhr. Anja Rützels Buch „Trash-TV“ ist bei Reclam erschienen. 100 Seiten, 10 Euro.

