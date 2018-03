Allerhand Gaukeleien in der Altstadt

Die Gaukler sind wieder in der Stadt. Schräge Vögel, ulkige Gestalten und halsbrecherische Akrobaten – am Wochenende ziehen sie durch die Koblenzer Straßen, nehmen Plätze und Gassen, Bühnen und ein großes Zelt für sich und ihre Kunst ein, machen die Stadt bunter, lebendiger und ein klein wenig verrückter.

Ob Michael Hatzius mit seiner Echse Chancen auf den Kleinkunstpreis Koblenz hat, wird sich zeigen. Foto: dpa

Mehr als 50 Künstler toben sich während des internationalen Gaukler- und Kleinkunstfestivals von Freitag, 27., bis Sonntag, 29. Juli, an Rhein und Mosel aus. Sie wollen die Zuschauer lachen und staunen lassen. Da das am besten bei und über unbekannte Nummern geht, kommen in diesem Jahr vor allem Gaukler, die die Koblenzer Massen noch nicht bespaßt haben, erläutert Sabine Körner vom Café Hahn. Die Gülser Kleinkunstbühne ist für das Programm des Gauklerfestes verantwortlich, Trägerin des Spektakels ist die Koblenz-Touristik.

Auch wenn viele Künstler erstmals an Rhein und Mosel gastieren, tauchen in der langen Liste an Teilnehmern hier und da bekannte Namen auf: der Belgier Stef Vetters beispielsweise, der Stelzenmann, der mit seinem goldenen Drachen im Schlepptau umherwandelt. Im vergangenen Jahr bekam er während des Gauklerfests einen Sonderpreis verliehen, und auch dieses Jahr dürfte der Walkact nichts von seiner Faszination verloren haben, ist Körner überzeugt. „Stef Vetters ist sicherlich wieder einer der Hingucker.“

Die Blicke auf sich ziehen dürfte auch XL Insects aus den Niederlanden. Der Name ist Programm bei diesem Walkact: Überdimensionierte Insekten schwärmen durch die Stadt, während des Festivals werden drei feuerrote Ameisen umherstaksen. Vier, fünf Meter sind sie hoch, weshalb die Verantwortlichen die Wege der Krabbeltiere vorher genau definieren müssen: In der Altstadt gibt es enge Gassen und niedrige Torbögen, die einem artgerechten Lebensraum der roten Rieseninsekten nicht gerade entsprechen.

Ein Möbelstück kann überraschen

Mit der Farbe Rot dürfte auch ein weiterer Beitrag des Gauklerfests die Blicke auf sich ziehen: Die Tukkersconnexion aus Spanien lädt zur Verschnaufpause von all den Gaukeleien auf ihrem roten Sofa ein. Auf dem wird den Rastenden garantiert nicht langweilig. Auch ein Möbelstück kann überraschen. Es wird während des Festivals an verschiedenen Standorten in der Stadt zu finden sein.

Fester Anlaufpunkt für alle, die Akrobaten am Trapez fasziniert zusehen, ist der Münzplatz. Dort zeigt der Circo Claxon aus Argentinien seine luftigen Nummern. Sein Beitrag ist intensiv in den Vorbereitungen: „Ein Trapez in der Stadt aufzubauen, ist recht aufwendig“, erklärt Sabine Körner.

Neu bei diesem Festival ist, dass das Comedy Club, der sonst im Café Hahn zu erleben ist, erstmals auf der Bühne im Schulhof des Görres-Gymnasiums stattfindet. Am Sonntag führt Roberto Capitoni ab 14 Uhr durchs Programm, zu dem Johannes Flöck, Murat Sen und Luke Mockridge ihren Senf beisteuern. Einen Besuch an der Bühne im Schulhof sollten Eltern mit ihren Kindern am Samstag einplanen: Um 16 Uhr sorgen die Blindfische für Musik, Comedy und Theater für alle ab fünf Jahren. Für die Kleinen dürfte zudem die Freiburger Puppenbühne spannend sein, die klassisches Puppentheater zeigt – wiederum an verschiedenen Standorten in der Stadt.

Auch im 21. Jahr des Gaukler- und Kleinkunstfestivals gilt: Es ist ein Fest für alle. Wer die Künstler sehen möchte, ist auf dem großen Festivalgelände namens Altstadt willkommen, ohne Eintritt zahlen zu müssen. Der wird nur für den Besuch der abendlichen Galas auf der Bühne am Görres-Gymnasium fällig: Dort findet am Freitag die Varieté-Gala statt. Karl-Heinz Helmschrot hat sie inszeniert, er führt auch durch den Abend, der mit Comedy, Jonglage, Musik und mehr kurzweilig werden dürfte. Dafür sorgen die Künstler Tomasz, Jeff Hess, Frank Wolf, Tatiana Konobas, Lea Hinz, Martin Mall, Bianca Preché und Rolf Hammermüller.

Rosemie Warth moderiert

Am Samstag folgt um 20 Uhr die Gaukler-Gala, moderiert von Wolfgang Trepper. Auf der Bühne stehen Victoria Lapidus, Patrizia Moresco, Stefan Waghubinger, KGB Clowns, Medlz und Dúel.

Wer im Finale am Sonntagabend, 20 Uhr, noch einmal auftreten darf, entscheidet sich im Laufe des Wochenendes: Eine Jury bestimmt die Finalisten, die besten von ihnen werden mit dem Kleinkunstpreis Koblenz und Sonderpreisen belohnt. Fest steht bislang nur eins: Moderatorin des Abends ist Publikumsliebling Rosemie Warth. Welchem Künstler sonst noch die Herzen des Publikums zufliegen, wird sich zeigen.

Die Künstler sind am Samstag von 16 bis 24 Uhr in der Stadt zu erleben, am Sonntag von 14 bis 19.30 Uhr. Für die drei Abendveranstaltungen sind noch Karten in verschiedenen Preiskategorien unter anderem bei der Koblenz-Touristik und im Café Hahn erhältlich. Weiter Infos im Internet unter www.gauklerfest-koblenz.de

Von unserer Redakteurin Anke Hoffmann