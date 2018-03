«This Ain't California»: Rasanter Film über DDR-Rollbrettfahrer

Aus unserem Archiv

Berlin

Rollbrettfahrer – so hießen in der DDR die Skateboarder. In seinem Kinodebüt «This Ain't California» (Das ist nicht Kalifornien) erzählt Marten Persiel die Geschichte dreier Skater-Freunde. Herausgekommen ist ein rasanter Mix aus Dokumentarfilm, Reportage und nachgestellten Szenen.