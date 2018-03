«Sleep Tight»: Psycho-Thriller aus Spanien

Er kann es einfach nicht aushalten, das Glück der Anderen. Also versucht César alles, um das Leid seiner Mitmenschen zu mehren.

César (Luis Tosar, l.) ist um das Leid der Anderen bemüht.

Insbesondere auf die lebensfrohe und so unbeschwerte Clara hat es der Hauswart abgesehen. Ohnehin weiß er ja alles über die Bewohner des Mietshauses in Barcelona. Und Schlüssel zu jeder Wohnung hat César auch. Allmählich offenbart er seinen wahren Charakter, der ganz anders ist, als es die Fassade des netten Portier zunächst suggeriert. Derweil gerät Claras Leben immer mehr zum Alptraum.

Die Regie zu diesem intensiven Psycho-Thriller «Sleep Tight» stammt vom Spanier Jaume Balagueró. Der 1968 in Katalonien geborene Filmemacher erlebte seinen internationalen Durchbruch mit dem preisgekrönten, zusammen mit Paco Plaza inszenierten Horror-Streifen «[REC]» (2007). 2009 folgte mit «[REC] 2» eine Fortsetzung. «Mientras Duermes», wie «Sleep Tight» im spanischen Original heißt, wurde in Barcelona gedreht. In den Hauptrollen zu sehen sind die spanischen Darsteller Luis Tosar (Filme wie «Öffne meine Augen» oder «Montags in der Sonne») und Marta Etura («Dunkelblaufastschwarz»).

(Sleep Tight, Spanien 2011, 100 Min., FSK ab 16, von Jaume Balagueró, mit Luis Tosar, Marta Etura, Alberto San Juan)

