«Country Strong»-Regisseurin Shana Feste hat ein neues Projekt im Auge: Die US-Filmemacherin soll für die Romanze «Endless Love» die Leitung übernehmen.

Regisseurin Shana Feste gab unter anderem Hans Christian Andersens Märchen «Die kleine Meerjungfrau» eine düstere Neuinterpretation.

Laut «Variety» wird das Drehbuch von Josh Safran auf dem Buch von Scott Spencer basieren. Nach einer Serie von Action-Filmen und Komödien versucht sich Produzent Scott Stuber («Love and other Drugs – Nebenwirkung inklusive») damit wieder an einem romantischen Streifen. Seine Komödie «Ted» ist derzeit der Sommerhit in den nordamerikanischen Kinos, sein Thriller «Safe House» brachte weltweit 197 Millionen Dollar ein.