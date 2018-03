Sandra Bullock und Melissa McCarthy in Cop-Comedy

Oscar-Preisträgerin Sandra Bullock streift sich an der Seite von Comedy-Star Melissa McCarthy eine Uniform über. «Brautalarm»-Regisseur Paul Feig will die beiden Schauspielerinnen für eine noch namenlose Polizei-Komödie vor die Kamera holen, berichtet das US-Branchenblatt «Variety».

Sandra Bullock wird Polizistin.

Foto: Paul Buck – DPA

Nach dem Drehbuch von Katie Dippold («Parks and Recreation») spielt Bullock eine ehrgeizige FBI-Agentin, die zusammen mit einer Bostoner Polizistin (McCarthy) einem russischen Gangster das Handwerk legen soll. Was den Fall noch schwieriger macht – die beiden können sich nicht ausstehen. Die Dreharbeiten sollen im Sommer beginnen. McCarthy steht derzeit noch für Seth Gordons «Identity Thief» vor der Kamera. Für die derbe Hochzeitskomödie «Brautalarm» hatte sie eine Oscar-Nominierung als beste Nebendarstellerin erhalten. Bullock war zuletzt in dem Familiendrama «Extrem laut und unglaublich nah» zu sehen. 2013 kehrt sie an der Seite von George Clooney in dem Science-Fiction-Drama «Gravity» in die Kinos zurück. In der Komödie «Miss Undercover» sammelte sie bereits für die Rolle einer FBI-Agentin Erfahrung.