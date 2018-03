«Prometheus» – Blutiger Auftakt zum Alien-Horror

Aus unserem Archiv

Regie-Altmeister Ridley Scott wagt sich in «Prometheus – Dunkle Zeichen» 33 Jahre nach seinem «Alien»-Erfolg wieder in die Weiten des Weltalls. In dem Science-Fiction-Film fliegen Wissenschaftler auf der Suche nach dem Schöpfer der Menschheit zu einem fernen Planeten.