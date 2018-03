Neuer Teenie-Kult: «Die Tribute von Panem»

Ein Mädchen, zwei Jungs und eine mörderische Welt: Die Erfolgsgeschichte der «Tribute von Panem» erinnert an «Harry Potter» oder die «Twilight»-Bücher. US-Autorin Suzanne Collins hat damit einen neuen Teenie-Kult erschaffen.

Jennifer Lawrence versucht in den «Hungerspielen» zu siegen.

Foto: StudioCanal – DPA

Die postapokalyptische Jugendbuchreihe wurde ein weltweiter Bestseller. Jetzt kommt der mit Spannung erwartete erste Teil der Trilogie auf die Leinwand. Er erzählt die Geschichte der «Hungerspiele», einer Reality-TV-Show, in der sich Kinder und Jugendliche gegenseitig töten müssen. Sieger ist der, der überlebt. In den Hauptrollen sind Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson und Miley Cyrus-Freund Liam Hemsworth zu sehen, in Nebenrollen Woody Harrelson und Lenny Kravitz.

(Die Tribute von Panem – The Hunger Games, USA 2011, 142 Min., FSK ab 12, von Gary Ross, mit Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth)