«Merida»: Starkes Mädchen statt pinke Prinzessin

Warum müssen eigentlich immer Männer die Helden sein? Im neuen Disney-Animationsfilm «Merida – Legende der Highlands» in 3D darf ein Mädchen die Starke sein. Die schottische Königstochter hat mit Prinzessinnen-Tugenden nichts am Hut.

Die schottische Königstochter Merida ist eigensinnig und mutig.

Foto: Disney/Pixar – DPA

Sie will lieber Bogen schießen, kämpfen und mit flatternden Haaren durch das wilde Hochland reiten. Mit ihrer Mutter hat sie deshalb regelmäßig Streit. Vor Wut richtet Merida ein Unglück an: Die Königin und Meridas drei Brüder werden verzaubert. Nur das Mädchen kann sie retten. Doch dazu muss sie in die Berge reisen, zu Hexen, wilden Bären und anderen magischen Wesen. Ein gefährliches Abenteuer beginnt. «Merida» ist ein gelungener Familienfilm mit wunderschönen Bildern, aber auch mit viel Witz und Spannung. Nora Tschirner spricht in dem Animationsfilm die kleine Heldin.

Merida – Legende der Highlands, USA 2012, 94 Min., FSK ab 6, mit der Stimme von Nora Tschirner