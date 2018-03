Lucas Till wird zum Werwolf

Lucas Till («X-Men: Erste Entscheidung») steht für die nächste actionreiche Rolle in den Startlöchern: Der US-Nachwuchsschauspieler soll laut «Variety» im Thriller «Wolves» einen Werwolf spielen.

Lucas Till war als süßer Cowboy-Junge in «Hannah Montana Der Film» zu sehen.

Foto: epa – DPA

Drehbuchautor David Hayter plant im Herbst in Toronto mit den Dreharbeiten zu beginnen. Sein Regiedebüt will Hayter nach eigenen Angaben von den bisherigen Werwolf-Klischees absetzen. «Es ist eine Geschichte, die mir am Herzen liegt und die ein Abschied vom typischen Genre sein wird», sagte Hayter dem Branchenblatt. Der Regisseur hat unter anderem an Drehbüchern für «X-Men 2» und «The Scorpion King» mitgewirkt.

Till soll einen 18-Jährigen darstellen, der nach dem Tod seiner Eltern auf der Straße landet und sich auf den Weg in ein isoliertes Städtchen macht, um die Wahrheit über seine Vorfahren herauszufinden. Der Schauspieler hat vor kurzem mit Liam Hemsworth den Thriller «Paranoia» gedreht und war am Indie-Projekt «Dark Hearts» beteiligt.