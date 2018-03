«Ice Age 4»: Fortsetzung der beliebten Animationsreihe

Manni, Diego und Sid sind wieder da! Ein neues, noch größeres Abenteuer wartet auf das so beliebte wie chaotische Trio. Durch eine Katastrophe geraten diesmal ganze Kontinente in Bewegung.

Mammut Manni, Faultier Sid und Säbelzahntiger Diego (alle r.) stehen einer Piratencrew gegenüber.

Foto: 20th Century Fox – DPA

Säbelzahntiger Diego, Manni das Mammut und Faultier Sid sind nicht nur getrennt vom Rest der Herde. Das Trio treibt auf einer einsamen Eisscholle übers Meer. Und bekommt es mit seltsamen Urkreaturen und gefährlichen Piraten zu tun. Auch Sids Großmutter spielt diesmal eine Rolle.

2002 kam der erste «Ice Age» in die Kinos, zwei Fortsetzungen sollten folgen. Der vierte Teil – erneut mit den deutschen Stimmen von Otto Waalkes, Thomas Fritsch und Arne Elsholtz – läuft in vielen Kinos in 3D.

(Ice Age 4 – Voll Verschoben, USA 2012, 86 Min., FSK ab 0, von Steve Martino und Mike Thurmeier, mit den Stimmen von Otto Waalkes, Thomas Fritsch, Arne Elsholtz)