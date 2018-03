Hawaii-Komödie mit Ben Stiller und Jonah Hill

US-Komiker Ben Stiller («Tropic Thunder») und Jonah Hill («21 Jump Street») könnten bald wieder gemeinsam vor der Kamera stehen.

Ben Stiller bereitet sich auf «Aloha», eine Hawaii-Komödie vor.

Nach Angaben des US-Branchenblattes «Hollywood Reporter» sollen die beiden gemeinsam mit Regisseur Shawn Levy («Real Steel») die Umsetzung einer Hawaii-Komödie mit dem Titel «Aloha» planen. Stiller und Hill hatten in diesem Jahr bereits den Science-Fiction-Film «The Watch – Nachbarn der 3. Art» gemeinsam gedreht. Der deutsche Kinostart der Alien-Komödie ist für Anfang September geplant. Drehbuchautor Nicholas Stoller, der mit Hill an «Get Him to the Greek – Männertrip» gearbeitet hat, soll das Trio verstärken.