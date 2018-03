Hauptdarsteller für «The Librarian» gefunden

Der spanische Schauspieler Oscar Jaenada, der zuletzt in «Pirates of the Caribbean – Fremde Gezeiten» zu sehen war, wird zum Filmpartner von US-Schauspielerin Marcia Gay Harden («Pollock»).

Foto: Johannes Eisele – DPA

In dem Indie-Drama «The Librarian» spielt die Oscar-Preisträgerin eine Frau in der Midlife-Krise, die bei einer Reise durch das mittelamerikanische Costa Rica auf einen jüngeren Reiseführer (Jaenada) trifft, der ihr Leben umkrempelt. Juan Feldman übernimmt die Regie nach einem Drehbuch von Joel Silverman. In diesem Monat soll in verschiedenen Teilen von Costa Rica gedreht werden.

Jaenada hatte 2006 für seine Rolle des Titelhelden in Jaime Chávarris Film über den legendären Flamenco-Sänger Camarón den Goya-Filmpreis als bester Hauptdarsteller gewonnen. Er hat zahlreiche Projekte, darunter «Hands of Stone» mit Robert DeNiro, «The Cold Light of Day» mit Bruce Willis und «33 Dias» mit Gywneth Paltrow.