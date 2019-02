„Frühes Versprechen“: Biopic mit Charlotte Gainsbourg

„Frühes Versprechen“ handelt von einer ungewöhnlichen Mutter-Sohn-Beziehung. Die alleinerziehende Nina treibt ihren Romain zu Höchstleistungen an – das zahlt sich aus.

Berlin (dpa). Der 1914 in Vilnius geborene, in Polen in liebevoller Obhut seiner fürsorglichen Mutter Nina aufgewachsene Romain Gary wurde später in Frankreich zum gefeierter Autor, Weltkriegsflieger, Diplomaten und Filmregisseur.Dabei ...