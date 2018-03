Der Fischer Jafaar aus dem Gazastreifen zieht eines Tages ein vietnamesisches Hängebauchschwein an Land und versucht damit, sein Glück zu machen.

Fischer Jafaar (Sasson Gabai) und sein Schwein im Schafspelz.

Foto: Alamode – DPA

Allerdings hat er nicht mit der verqueren Logik sowohl von Israelis wie auch Palästinensern gerechnet. Der französische Regisseur Sylvain Estibal entlarvt in seiner tierisch komischen Satire den Wahnsinn des Nahostkonflikts. Sein Film wurde in diesem Jahr in Frankreich mit einem César für den Besten Debütfilm ausgezeichnet.

Das Schwein von Gaza, Frankreich 2011, 98 Min., FSK ab 12, von Sylvain Estibal, mit Jasson Gabay