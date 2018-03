Charmante Familienkomödie von Julie Delpy

Groteskes Familientreffen: In der Bretagne soll der 67. Geburtstag der Großmutter gefeiert werden. Nach und nach treffen alle Verwandten und Bekannten aus ganz Frankreich ein.

Die gesamte Großfamilie hat sich anlässlich des Geburtstags der Großmutter versammelt.

Foto: NFP – DPA

«Familientreffen mit Hindernissen» ist ein Komödie, in der Julie Delpy sich ihrem Lieblingsthema widmet – neurotische Familien. Es wird gegessen, gelacht, getanzt und natürlich auch gestritten. Nach «2 Tage Paris» und «2 Tage New York» hat Delpy erneut einen Film voller Charme und Witz gedreht. In dem Film spielt die Französin wieder selber mit. Vor ihre Kamera hat sie zahlreiche bekannte französische Schauspieler geholt, wie Emmanuelle Riva, Noémie Lvovsky und Bernadette Lafont.

Familientreffen mit Hindernissen, Frankreich 2011, 113 Min., FSK ab 12, von Julie Delpy, mit Emmanuelle Riva, Noémie Lvovsky, Julie Delpy