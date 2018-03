«360» – Episodenfilm über die Liebe

Sehr frei nach Arthur Schnitzlers «Reigen» verwebt der brasilianisch Regisseur Fernando Meirelles («City of God») in «360» Liebesgeschichten über den ganzen Erdball.

Kleine Episoden über große Gefühle. Da dürfen Jude Law (r.) und Moritz Bleibtreu nicht fehlen.

Foto: PROKINO – DPA

Da ist der britische Geschäftsmann (Jude Law), der in Wien eine slowakische Prostituierte treffen will, während seine Frau (Rachel Weisz) gerade die Affäre mit ihrem brasilianischen Lover beendet und dessen Freundin sich enttäuscht auf den Weg zurück nach Brasilien macht. Und so geht es weiter. Mit vielen Stars und ruhigen Bildern spinnt er ein weltweites Netz aus Liebe, Betrug, Enttäuschung und Glück – manchmal banal, manchmal sehr berührend.

(360, Großbritannien, Österreich, Frankreich, Brasilien 2011, 110 Min., FSK ab 12, von Fernando Meirelles, mit Anthony Hopkins, Rachel Weisz, Jude Law, Moritz Bleibtreu)