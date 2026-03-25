Emma Aicher macht es spannend: Die Chancen der Deutschen auf den größtmöglichen Coup im Gesamtweltcup sind nach dem ersten Durchgang des letzten Riesenslaloms immer noch da.

Hafjell (dpa) – Die deutsche Skirennfahrerin Emma Aicher hat ihre Mini-Chance auf den Gewinn der Weltcup-Gesamtwertung gewahrt. Nach dem ersten Durchgang des Riesenslaloms von Hafjell liegt die 22-Jährige auf dem dritten Platz. Ihre Rivalin im Kampf um die große Kristallkugel, Mikaela Shiffrin, geht nur als 17. in den entscheidenden Durchgang ab 12.30 Uhr (ZDF und Eurosport).

Nur wenn Aicher das Rennen in Norwegen gewinnt – was ihr in der Disziplin noch nie gelungen war – und Shiffrin die Top 15 verpasst, sichert sich die zweimalige Olympia-Medaillengewinnerin doch noch den größtmöglichen Triumph im Weltcup. Die DSV-Athletin hat 0,26 Sekunden Rückstand auf die führende Kanadierin Valerie Grenier und 0,24 Sekunden auf Sara Hector aus Schweden auf Platz zwei.

Die bis dato einzigen deutschen Weltcup-Gesamtsiegerinnen waren Maria Höfl-Riesch (2010/2011), Katja Seizinger (1995/96 und 1997/98) und Rosi Mittermaier (1975/76).