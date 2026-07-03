Knutschen beschert uns ein Feuerwerk an Glückshormonen, aber manchmal auch den Kontakt mit krank machenden Keimen. Eine Virologin verrät, in welchen Fällen gilt: «Küssen verboten!»

Krefeld (dpa/tmn) – Ein inniger Kuss mit einem Menschen, den wir toll finden: Da wird jeder Kummer kurz auf Pause gesetzt. Dass Knutschen guttut, ist mehr als nur eine gefühlte Wahrheit. «Studien zeigen, dass Menschen, die gerne und oft küssen, länger und glücklicher leben», sagt Susanne Schuler-Lüttmann, Chefärztin des Instituts für Hygiene- und Labormedizin am Helios Klinikum Krefeld.

Eine Rolle spielen dabei die Hormone: «Bei emotionalen, intensiven Küssen kommt es zu einem Hormoncocktail, der kurzfristig Glücksgefühle auslöst», so die Fachärztin für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie. Das «Glückshormon» Dopamin, das «Kuschelhormon» Oxytocin, Serotonin und Endorphine, die als körpereigene Schmerzmittel gelten – sie alle sind Teil dieses Hormon-Feuerwerks. Der Pegel des Stresshormons Cortisol hingegen sinkt.

Ein Kuss – zack, 80 Millionen Bakterien ausgetauscht

Hinzu kommt, dass feuchtfröhliche Küsse ein willkommenes Training für unser Immunsystem sind. Denn beim Knutschen wird es mit unbekannten Bakterien konfrontiert. «In der Mundhöhle des Kusspartners herrscht schließlich ein anderes Mikrobiom als in der eigenen», sagt Schuler-Lüttmann. Mit der Zeit gleicht sich die Bakterien-Zusammensetzung in den Mundhöhlen von Beziehungspartnern sogar mehr und mehr an.

Eine Studie aus den Niederlanden aus dem Jahr 2014 zeigt: Während eines zehn Sekunden langen Kusses tauscht man etwa 80 Millionen Bakterien mit seinem Gegenüber aus. Ekel ist aber fehl am Platz, denn die allermeisten von ihnen sind harmlos.

Speichel oder Aerosol als Übertragungswege für Krankheiten

In manchen Fällen sind aber doch krank machende Bakterien – oder Viren – mit im Spiel. So kann man sich Erkältungen oder Magen-Darm-Infekte einfangen, wenn man beim Küssen infektiöse Aerosole einatmet – winzige Tröpfchen, die beim Ausatmen in die Luft gelangen. Manch einem mag das Prinzip noch aus der Corona-Hochphase bekannt sein.

Auch bakterielle Infektionen wie Scharlach oder Keuchhusten können beim Küssen übertragen werden. Hier ist vor allem der Austausch von Speichel entscheidend. Gibt es winzig kleine Verletzungen in der Mundschleimhaut, können die Krankheitserreger eindringen – und Startpunkt für eine Erkrankung sein, so Schuler-Lüttmann.

Wann Kussverbot gilt – zwei Beispiele

Lippenherpes

Hat man selbst Herpesbläschen, gilt das schnell auch für den Kusspartner oder die Kusspartnerin. «Denn die Keimlast der Bläschen ist extrem hoch», warnt Susanne Schuler-Lüttmann.

Selbst antivirale Cremes und Lippenpatches auf den Bläschen schützen den anderen nicht vor Ansteckung. Da hilft nur: Wer Herpesbläschen hat, sollte andere lieber nicht küssen – sicherheitshalber auch nicht auf andere Körperbereiche als die Lippen.

Auch Oralsex sollte man sich dann lieber verkneifen. Dabei können nämlich Viren auf den Genitalbereich von Partner oder Partnerin übertragen werden. Die Folge kann Genitalherpes sein, so das Portal «gesundheitsinformation.de».

Übrigens: «Ansteckend ist man so lange, bis die gelben Krusten nach einer Herpesinfektion abgefallen sind», sagt Schuler-Lüttmann.

Insbesondere Eltern von Babys sollten das «Kussverbot» beherzigen. «Für Babys ist es extrem gefährlich, wenn man sie mit Herpes küsst, weil ihr Immunsystem das Virus noch nicht kennt. Da kann es sogar zu schweren Hirnhautinfektionen kommen.»

Pfeiffersches Drüsenfieber

Zur Familie der Herpesviren gehört auch das Epstein-Barr-Virus (EBV), das Pfeiffersches Drüsenfieber auslösen kann. Weil es vor allem über Speichel übertragen wird, wird es auch als «Kusskrankheit» bezeichnet. Jugendliche und junge Erwachsene sind besonders häufig betroffen, «Symptome sind Fieber, Halsschmerzen, geschwollene Lymphknoten», zählt Schuler-Lüttmann auf.

Generell gilt: Es ist eine gute Idee, aufs Küssen zu verzichten, wenn man akute Krankheitssymptome hat. Ansonsten sorgt man sich aber besser nicht zu viel. «Küssen ist gesund – und solange man sich gut fühlt und keine akute Erkrankung hat, dürften die positiven Effekte deutlich größer sein.»