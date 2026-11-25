Überall Fettfinger und Krusten. Doch wenn die Gäste kommen, soll die Küche glänzen. Aber Vorsicht: Das falsche Reinigungsmittel an der falschen Stelle kann sogar schaden. So geht der Großputz gut.

Frankfurt/Main (dpa/tmn) – Plätzchen, Stollen, Weihnachtsmenüs: In der Adventszeit ist in vielen Haushalten besonders viel los in der Küche. Doch soll die zu den Feiertagen möglichst glänzen, hilft es zu wissen, wie man Verkrustungen und Co. nach dem Kochen und Backen schnell und gründlich wieder entfernen kann.

Fettige Rückstände und hartnäckige Fettfinger, die etwas länger übersehen wurden, lassen sich von Küchenoberflächen aus Glas, Kunststoff und von glasierten Fliesen etwa leicht mit alkalischen Fettlösern entfernen.

Die gibt es beispielsweise in der Sprühflasche. Sie dürfen allerdings nicht auf Holz, Aluminium- oder lackierte Oberflächen gesprüht werden. Laut dem Reinigungsexperten Bernd Glassl vom Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel (IKW) verwendet man für solche Materialien besser Neutralreiniger, «also Allzweckreiniger, die nicht speziell für Küchen oder Bäder ausgelobt werden».

Sie haben Küchenoberflächen aus Naturstein? Dann sollten sie die nur mit Wasser und einem frischen Tuch abwischen. Feuchte Spültücher, die mit gebrauchtem Spülwasser getränkt sind, haben hierauf hingegen nichts verloren – auch dann nicht, wenn es fix gehen soll. Denn diese Oberflächen können ihre Optik – ebenso wie unglasierte Keramik – verändern, wenn sich in ihren Poren fein verteilter Schmutz oder Reinigerrückstände ansammeln.

Glänzende Aussichten fürs Tafelsilber

Herdmulden, Abdeckplatten und Elektroplatten aus Edelstahl kann man nach dem Kochen und Backen mit Edelstahlreinigern für Töpfe wieder sauber bekommen. Sie enthalten laut IKW Polierkörper und sind sauer eingestellt, weshalb sie nicht nur Verfärbungen, sondern auch Kalk entfernen. Und man kann sie auch zum Reinigen von Besteck verwenden – mit einer Ausnahme: Silberbesteck.

Fürs wertvolle Tafelsilber verwendet man besser Silberputzmittel oder

Silberwatte. Silbertauchbäder, in die man das Besteck legt, können ebenfalls praktisch sein. Doch Vorsicht: Besteck mit geschwärzten «Oxidverzierungen» sollten Sie dem IKW zufolge nicht ins Silbertauchbad geben.

Gut zu wissen: Für Dunstabzugshauben, Küchenblenden oder Kühlschränke aus gebürstetem oder mattiertem Edelstahl sollte man statt zu gewöhnlichem Edelstahlreiniger besser zu speziell für diese Oberflächen entwickelten Reinigungsmitteln greifen. Sie enthalten keine Polierkörper.

Weniger ist manchmal mehr

Ein Tipp für alle, die bei der vorweihnachtlich gründlichen Küchenreinigung möglichst umweltschonend vorgehen wollen: Krusten und Co. so weit wie möglich mit Bürsten, Schwämmen und Co. wegschrubben und getrocknete Flecken zunächst einweichen lassen. Dann kann man sie, so heißt es auf der Webseite des Naturschutzbunds Deutschland (Nabu), besser entfernen und womöglich das ein oder andere Reinigungsmittel einsparen.

Generell sollte man mit diesen zurückhaltend hantieren: Wenige Tropfen Reinigungsmittel reichen oftmals aus. Und auf Einwegtücher oder Einweg-Wedel zum Putzen verzichtet man laut Nabu besser ganz. Sie produzieren unnötigen Müll.