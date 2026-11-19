Kuchen zu Hause backen und mitnehmen, dafür gibt es die unterschiedlichsten Anlässe. Welches Gebäck sich eignet und wie es sich aufpeppen lässt, damit es ein echter Hingucker wird.

Berlin/München (dpa/tmn) – Selbstgebackenen Kuchen mitbringen! Diese Bitte bekommen viele immer mal wieder zu hören. Zum Beispiel, wenn es darum geht, ein süßes Naschwerk zum Kuchenbasar in der Schule des Kindes, zum Geburtstag feiern im Kollegenkreis oder für die Party der besten Freundin beizusteuern.

Doch welches Gebäck ist ideal? Schließlich soll der Kuchen leicht zu transportieren sein, nicht herumkleckern, ungekühlt klarkommen – aber auch so lecker sein und pfiffig aussehen, dass es Komplimente hagelt. Und die Welt sollen die Zutaten auch nicht kosten, also möglichst günstig, bitte.

Dabei eignet sich nicht jeder Kuchen gleichermaßen für den großen Auftritt außer Haus. Cremetorten können beim Transport schnell zur Herausforderung werden, empfindliche Glasuren nehmen eine holprige Autofahrt übel und mancher Kuchen schmeckt nur frisch aus dem Kühlschrank richtig gut. Gefragt sind also Backwerke, die nach mehr aussehen als nach schnellem Zusammenrühren. All die Kriterien treffen auf Marmorkuchen, Muffins oder Blechkuchen zu. Zwei Expertinnen haben Tipps.

Locker, saftig, Schokomuster: Marmorkuchen

«Beliebt ist Marmorkuchen, er kommt immer gut an», sagt die Berliner Foodfotografin und Backbuchautorin Sonja Julia Bauer, die auch den Blog cookieundco.de betreibt.

Günstig: Der Rührkuchen – die Zutaten sind preisgünstig und bestehen aus Butter/Margarine, Zucker, Eiern, Mehl, Backpulver, etwas Salz sowie Kakaopulver – lässt sich sowohl in einer Guglhupf-Form als auch auf einem Blech backen.

Praktisch: Marmorkuchen lässt sich bequem ein bis zwei Tage im Voraus backen, dann ist er gut durchgezogen.«Als Guglhupf gebacken lässt sich ein Marmorkuchen in einer speziellen Kuchentransportbox und in Tüten mit einem breiten stabilen Boden gut transportieren», sagt die Münchner Rezeptentwicklerin und Autorin Annelie Ulrich. Sie betreibt den Blog heissehimbeeren.com.

Pfiffig: Den Marmorkuchen mit Glasur überziehen und mit bunten Streuseln und Schokolinsen verzieren – «so wird das Gebäck ein Eyecatcher», sagt Bauer. Statt bunte Streuseln und Schokolinsen können auch getrocknete Himbeeren oder Erdbeeren das Topping auf der Glasur sein. «Pfiffig sieht der Kuchen auch aus, wenn in ihm Schaschlik-Spieße stecken, die mit Girlanden miteinander verbunden sind», so Bauer.

Die Kleinen unter den Rührkuchen: Muffins

Muffins kommen ebenfalls fast immer gut an, wie Bauer sagt. Zum Beispiel Schoko-Kirsch-Muffins.

Günstig: Schoko-Kirsch-Muffins etwa sind preislich ebenfalls günstig. In den Rührteig kommen Mehl, Zucker, Backkakao, Backpulver, Joghurt, Milch, Eier, Zartbitterschokolade und Kirschen aus dem Glas. «Weitere Zutaten wie Vanillezucker, Backpulver und Natron haben die meisten ohnehin im Haus», sagt Bauer.

Praktisch: Unterwegs muss nichts geschnitten werden – jeder einzelne Muffin ist ein bereits portioniertes Einzelstück. «Sie lassen sich bequem in klassische Keksdosen verpacken und transportieren», so Ulrich. Und: Im Gegensatz zu Torten oder Blechkuchen benötigen sie kein Extra-Geschirr oder Besteck. «Sie sind also der ideale Snack etwa für Feiern», sagt Ulrich.

Pfiffig: Wer Muffins aus einem klassischen Rührteig mit Butter/Margarine, Zucker und Mehl backen möchte, kann sie nach dem Abkühlen mit farbigen Glasuren verzieren. «Pfiffig ist auch, jedes einzelne Stück zum Beispiel mit essbaren Blüten zu dekorieren», so Ulrich. Alternativen für essbare Blüten sind etwa ganze Nüsse. Auch sehr schön: Muffins personalisieren. Dafür jeweils Papierstreifen mit Namen beschriften und sie an Zahnstocher kleben.

Praktisch belegen und schneiden: Blechkuchen

Schnell zubereitet ist auch ein Blechkuchen. „Er ist ideal, wenn man viele Menschen damit verköstigen möchte“, sagt Ulrich.

Günstig: Die Zutaten etwa für einen Zitronenkuchen auf dem Blech sind nicht teuer: Butter, Zucker, Eier, Mehl, Backpulver, Puderzucker für die Glasur – und natürlich frische Zitronen. Wie hoch der Preis für die Zutaten des Kuchens ist, hängt auch davon ab, ob man auf Markenerzeugnisse, Bio-Produkte oder günstige Eigenmarken setzt.

Praktisch: Auf dem Blech lässt sich der Kuchen leicht in gleich große Stücke schneiden. «Das geht von vorneherein zu Hause oder auch vor Ort», sagt Bauer. Zudem lassen sich die einzelnen Portionen oder auch das ganze Blech bequem transportieren.

Pfiffig: Ein Zitronenkuchen auf dem Blech dekorieren? «Zitronenscheiben passen perfekt», sagt Ulrich. Oder auch essbare Blüten. Wer aufs Blech etwa Sandkuchenteig streicht, kann ihn zusätzlich mit Obst oder Streuseln belegen.

Zum Blickfang wird der Blechkuchen, wenn man auf Papierstreifen einen Gruß schreibt – etwa: «Alles Gute Carl», jeweils einen Papierstreifen um einen Zahnstocher faltet, die Enden festklebt und einen Zahnstocher in jedes Stück Kuchen steckt. Oder auf einem größeren Papierstreifen steht der Satz «Wir von der Firma XY sind ein tolles Team». «Dafür den Papierstreifen zwischen zwei Schaschlik-Stäben befestigen und die beiden Stäbe breit in den Blechkuchen stecken», sagt Bauer.

Wichtigen Hinweis mitliefern: «Beipackzettel» für Allergiker

Wer Kuchen für viele Menschen backt, sollte einen Zettel beilegen, welche Zutaten enthalten sind. Vor allem Milch (einschließlich Butter und Sahne), Nüsse und Eier sollten für Allergiker und Allergikerinnen gekennzeichnet sein.