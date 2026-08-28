1. Bundesliga Sportkegeln KSG Kirchberg-Haardtkopf startet direkt beim Meister 28.08.2026, 12:00 Uhr

i Mit der gleichen Besetzung wie in der Premierensaison, aber mit neuem Vereinsnamen, geht die KSG Kirchberg-Haardtkopf in ihre zweite Bundesliga-Saison: (stehend, von links) Marco Thees, Andreas Martin, Torsten Klingels, Lukas Martin, Ferdinand Fuchss sowie (kniend, von links) Markus Adams, Falko Stockter und Matthias Bender. Hubert Bender

Der TuS Kirchberg macht wie berichtet gemeinsame Sache mit dem KSV Haardtkopf Morbach: Als KSG Kirchberg-Haardtkopf geht es in die zweite Saison in der Bundesliga. Zum Auftakt gastieren die Hunsrücker direkt beim Deutschen Meister in Heiligenhaus.

Der TuS Kirchberg ist zurück aus der Sommerpause und blickt auf eine Spielzeit unter neuen Voraussetzungen. Künftig laufen Kirchbergs Sportkegler unter gemeinsamer Flagge mit dem KSV Haardtkopf Morbach unter dem Namen KSG Kirchberg-Haardtkopf auf. Mit neuem Logo, neuem Namen, aber mit altbewährtem Personal, soll nun ein weiteres Kapitel in der Bundesliga-Geschichte geschrieben werden.







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