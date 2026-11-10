Sie haben Kryptowährungen geerbt, deren Kurs gestiegen ist? Ob beim Verkauf Steuern fällig werden, hängt auch davon ab, wann die Coins gekauft wurden – eine Frist ist entscheidend, zumindest noch.

Hamburg (dpa/tmn) – Egal ob Bitcoin, Ethereum oder Tether: Wer aus einem Nachlass oder Erbe Kryptowährungen übernimmt, kann sich unter Umständen glücklich schätzen. Im Idealfall sind die Coins seit dem Kauf deutlich im Wert gestiegen. Aber können Erben und Vermächtnisnehmer erhaltene Kryptowährungen einfach verkaufen?

Hat man den Zugriff darauf, sei es bei einer Kryptobörse über einen Erbschein oder bei Selbstverwahrung mit Hilfe des Private Keys, ist das kein Problem. «Ich muss allerdings darauf achten, wann die Kryptowährung gekauft wurde», sagt Steuerberater Markus Deutsch. Denn noch macht das steuerlich einen Unterschied.

Ein Jahr halten spart Steuern – bis 2027

Liegt zwischen An- und Verkauf nicht mindestens ein Jahr, dann gilt für die Kryptowährung noch die Spekulationsfrist – verkauft man sie jetzt, muss der Gewinn versteuert werden, sofern die Gewinne sämtlicher privater Veräußerungsgeschäfte die Freigrenze von 1.000 Euro übersteigen.

«Warte ich dagegen, bis diese Frist um ist, sind meine Gewinne beim Verkauf komplett steuerfrei», sagt Markus Deutsch. Eine saubere und vollständige Dokumentation sämtlicher An- und Verkäufe der Kryptowährungen helfen Erben dabei weiter.

Für Coins, die ab 2027 gekauft werden, sollen Spekulationsfrist und Freigrenze fallen. Vielmehr sollen Kryptogewinne dann grundsätzlich mit 25 Prozent Abgeltungsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer versteuert werden.