Eine unbeantwortete Nachricht, ein knappes Nein, Kritik im Job: Manche erleben Ablehnung oder Zurückweisung besonders intensiv. Was hinter «Rejection Sensitivity» steckt - und was dagegen hilft.

Berlin (dpa/tmn) – Kritik, Zurückweisung und Ablehnung sind für die meisten Menschen unangenehm. Bei Menschen mit einer sogenannten Zurückweisungsempfindlichkeit können sie jedoch besonders schmerzhaft sein – und bereits die Angst davor kann starke Reaktionen auslösen.

Besonders in sozialen Medien ist auch der englische Begriff «Rejection Sensitive Dysphoria» (RSD) im Umlauf. Er wurde vom amerikanischen Psychiater William Dodson im Zusammenhang mit dem ADHS geprägt und wird insbesondere in der englischsprachigen Literatur verwendet.

Die Psychologin, Psychotherapeutin und Coachin Miriam Junge beschreibt RSD als eine ausgeprägte Empfindlichkeit gegenüber tatsächlicher oder vermeintlicher Zurückweisung. Der Begriff ist allerdings keine eigenständige Diagnose.

Wann werden Reaktionen auf Kränkungen problematisch?

Dass Ablehnung uns kränkt, ist zunächst normal: «Als soziale Wesen haben wir ein grundlegendes Bedürfnis nach Zugehörigkeit, Anerkennung und verlässlichen Bindungen», sagt Elisabeth Dallüge, stellvertretende Bundesvorsitzende der Deutschen PsychotherapeutenVereinigung (DPtV).

Problematisch werde es, wenn drei Dinge zusammenkommen: Ablehnung wird ständig erwartet, neutrale Signale werden als negativ interpretiert und die emotionale Reaktion fällt so stark aus, dass sie den Alltag oder Beziehungen beeinträchtigt.

Die Frage «Was ist gerade passiert?» rückt in den Hintergrund – stattdessen entsteht schnell das Gefühl, nicht erwünscht zu sein. «Der Unterschied liegt gar nicht so sehr darin, ob Ablehnung überhaupt wehtut, sondern eher darin, wie ich diesen Schmerz nach außen trage und was davon für andere sichtbar wird», so Dallüge.

Wer reagiert besonders empfindlich auf Zurückweisung?

Der Begriff RSD wird besonders oft im Kontext von ADHS genannt. Viele Menschen mit ADHS nehmen Miriam Junge zufolge Emotionen mitunter besonders intensiv wahr und können Schwierigkeiten damit haben, diese rasch zu regulieren. Ablehnungserfahrungen können dadurch besonders belastend sein.

Gleichzeitig ist RSD nicht ausschließlich mit ADHS verbunden: «Auch frühere Zurückweisung, Mobbing, unsichere Bindungserfahrungen, Traumatisierungen oder ein sehr niedriger Selbstwert können eine Rolle spielen», erklärt Junge.

Auch Dallüge betont, dass ADHS die Empfindlichkeit gegenüber Ablehnung begünstigen kann, eine ausgeprägte Ablehnungssensitivität aber nicht automatisch mit der Diagnose einhergeht.

Ebenso können emotionale Dysregulation, chronische Überforderung, Schlafmangel oder belastende Erfahrungen eine Rolle spielen: «Je häufiger Menschen Ablehnung oder Kritik als bedrohlich erlebt haben, desto wachsamer können sie für entsprechende Signale werden.»

Bei Frauen könnten solche Erfahrungen zudem durch die Sozialisation verstärkt werden. Wer früh gelernt hat, in Konflikten eine «beruhigende» Rolle einzunehmen und die Bedürfnisse anderer im Blick zu behalten, kann besonders intensiv auf Anzeichen von Ablehnung reagieren.

Wie beeinflusst RSD den Alltag?

RSD kann den Alltag belasten, wenn neutrale oder alltägliche Situationen als persönliche Zurückweisung wahrgenommen werden. Wie Menschen soziale Situationen einordnen, hängt laut Dallüge auch von ihren bisherigen Erfahrungen und Annahmen über sich selbst, andere und die Zukunft ab. «Und das heißt, jede soziale Situation interpretiere ich auch auf Grundlage dieser Annahmen und meiner Lernerfahrung.»

Gedanken wie «Die Person ist sauer auf mich», «Ich habe etwas falsch gemacht» oder «Sie mag mich nicht mehr» können entstehen, obwohl noch gar nicht klar ist, was dahintersteckt. «Der Schritt dazwischen ist eigentlich meine Interpretation», so Junge.

Auch im Berufsalltag kann eine sachliche Rückmeldung als persönliche Abwertung ankommen. Aus der Bitte, einen Absatz zu überarbeiten, wird etwa der Gedanke, völlig inkompetent zu sein. Die Reaktion kann laut Dallüge entsprechend stark ausfallen, etwa durch Wut, Angst oder Rückzug.

Von Wut bis People Pleasing: Was steckt hinter den Reaktionen?

Eine ausgeprägte Ablehnungssensitivität kann unterschiedliche Schutzreaktionen hervorrufen. «Manche gehen in den Angriff und werden wütend», sagt Junge. Andere ziehen sich zurück, bevor sie noch einmal verletzt werden können, und wieder andere versuchen, möglichst alles richtigzumachen. Dieses Verhaltensmuster wird oft auch als People Pleasing beschrieben.

«Das, was alle drei gemeinsam haben, ist, dass ich Ablehnung als massive Bedrohung erlebe», so Dallüge. Problematisch ist, dass solche Reaktionen den Blick auf die eigentliche Situation verstellen können. Wer sich zurückzieht, wütend wird oder sich übermäßig anpasst, bekommt möglicherweise nie die Erfahrung, dass Kritik nicht automatisch Ablehnung bedeutet.

Was kann Betroffenen im akuten Moment helfen?

Wenn man glaubt, von einer anderen Person abgelehnt oder zurückgewiesen zu werden, kann es helfen, nicht sofort zu reagieren. «Ich würde mich fragen: Was weiß ich wirklich und was interpretiere ich gerade? Welche anderen Erklärungen könnte es geben? Und würde ich die Situation genauso bewerten, wenn sie einer Freundin passiert wäre?», rät Junge.

Schon ein kurzer Abstand zwischen dem aufkommenden Gefühl und der eigenen Reaktion kann helfen, die Situation anders einzuordnen. Eine Nachricht oder E-Mail muss nicht sofort beantwortet werden. Auch ein kurzer Spaziergang oder ein Moment Abstand können helfen, wieder ins Hier und Jetzt zu kommen, so Dallüge.

Trotzdem: Nicht jede unangenehme Situation sollte als Fehlinterpretation abgetan werden. «Es gibt ja auch Situationen, in denen es tatsächlich keine Sensitivität ist, sondern wo Menschen wirklich Grenzen überschreiten», so Dallüge. Auch dann kann es helfen, zunächst Abstand zu gewinnen und anschließend ruhig und klar die eigenen Grenzen zu benennen.

Was hilft auf Dauer?

Wenn man intensiv auf Ablehnung reagiert, lohnt es sich, die eigene Widerstandskraft langfristig zu stärken. Das bedeutet nicht, dass Ablehnung oder Kritik nicht mehr wehtun: «Widerstandskraft bedeutet vielmehr, dass ich bei meinem Wert nicht bei jedem Nein oder jeder Kritik oder jeder Distanz direkt alles infrage stelle», so Dallüge.

Entscheidend ist laut Junge, den eigenen Selbstwert nicht allein davon abhängig zu machen, wie andere einen wahrnehmen oder ob sie mit einem zufrieden sind. Stattdessen kann es helfen, den Blick auf die eigenen Werte, Stärken und Eigenschaften zu richten. «Und auch zu lernen, dass Kritik nicht automatisch bedeutet, dass mit mir als Person etwas nicht stimmt, ist wichtig und schafft ein neues Fundament für Selbstsicherheit», so Junge.

Auch der Umgang mit einem «Nein» lässt sich üben – etwa, indem man ein «Nein» aushält, ohne sich sofort zu rechtfertigen. Stabile Beziehungen können dabei helfen, eigene Reaktionsmuster zu hinterfragen und neue Erfahrungen zu sammeln.

«Am Ende des Tages müssen wir alle ein bisschen an den Punkt kommen, dass kein Mensch auf diesem Planeten von allen geliebt wird», sagt Dallüge. Ablehnung gehört zum Leben – und sagt nicht automatisch etwas über den eigenen Wert aus.