Nach einer Präsentation kommt eine unerwartete kritische Bemerkung. Coachin Yvonne de Bark empfiehlt eine andere Reaktion als den schnellen Konter - worauf es dabei ankommt.

Berlin (dpa/tmn) – «Da fehlt noch einiges!», «Das hätte ich anders erwartet.» oder «Bist Du Dir sicher, dass Du das gut durchdacht haben?»: Unerwartete Kommentare wie diese können einen nach einer Präsentation oder während eines Meetings gehörig verunsichern. Betroffene wünschen sich in so einer Situation häufig eines: schlagfertig kontern zu können. Gerade unter Druck gelingt das aber nicht immer – erst recht nicht mit dem im Job gebotenen Fingerspitzengefühl.

Die Coachin Yvonne de Bark verrät Beschäftigten im Karrierenetzwerk Xing einen Trick, wie sie sich geschickt aus so einer vermeintlichen Verteidigungsposition lösen können, ohne das Gegenüber anzugreifen: sachlich nachfragen.

Fokus verschieben

Ein «Wie genau meinst Du das?», «Was ist Dir dabei besonders wichtig?» oder «Kannst Du mir bitte ein Beispiel dazu geben?» lenkt den Fokus von Ihnen umgehend auf den entsprechenden Kollegen zurück. Auf diese Weise holen Verunsicherte das Gespräch de Bark zufolge wieder in die eigenen Hände.

Laut der Coachin wirkt die Rückfrage aus diesen drei Gründen so gut:

Zeitgewinn: In der akuten Drucksituation fällt das Denken schwer. Mit der Nachfrage bleiben Sie präsent, verschaffen sich aber etwas Luft. Die kurze Pause wirkt dabei oft souveräner als eine spontane Rechtfertigung. Klarheit schaffen: Sätze wie «Da fehlt mir was» oder «Das hätte man besser machen können», sind vage und lassen Spielraum für Interpretation. Der eigene Kopf füllt diesen Spielraum gern mit dem schlimmsten Szenario. Die Rückfrage auf die Kritik schafft etwas Greifbares und holt das Gespräch auf eine sachliche Ebene zurück. Augenhöhe wiederherstellen: Betroffene erklären sich nicht, verteidigen sich auch nicht und gehen nicht in den Angriff über. Vielmehr bleiben sie offen und ruhig. Das wirkt de Bark zufolge klar. Die Rückfragetechnik soll lediglich helfen, die Kritik sachlich einzuordnen – und niemanden bloßstellen.

Haltung muss stimmen

Wichtig ist laut de Bark aber, dass die innere Haltung im Moment der Nachfrage stimmt. Es muss Ihnen wirklich darum gehen, zu verstehen, was Ihr Gegenüber mit seiner Aussage meint. So könne aus der Nachfrage ein gutes Gespräch entstehen. Das Gegenüber merke hingegen sofort, wenn man innerlich im Widerstand sei. Dann klinge dieselbe Frage schnell spitz, weil Stimme, Blick und Haltung keine Offenheit suggerierten.

Yvonne de Bark rät darum, vor der Rückfrage einmal bewusst auszuatmen, die Schultern sinken zu lassen und das Kinn gerade zu halten. Das verändert, wie die Frage ankommt. Wer die Rückfragen zudem mehrmals im Auto, vor dem Spiegel oder beim Kochen wiederholt, dem kommen sie im entscheidenden Moment leichter über die Lippen.