Doha sollte die sechste und letzte Station des Turn-Weltcups werden. Wegen der Konflikte im Nahen und Mittleren Osten wird daraus nichts.

Doha (dpa) – Der Turn-Weltcup in Doha ist wegen des Krieges im Nahen und Mittleren Osten abgesagt worden. Wie der Weltverband World Gymnastics mitteilte, wurde die für den 15. bis 18. April geplante Veranstaltung ersatzlos gestrichen.

Damit werden nur fünf von sechs Wettkämpfen der Serie ausgetragen, die nun mit dem Weltcup vom 9. bis 12. April im kroatischen Osijek endet. Davor ist noch Kairo (3. bis 6. April) Gastgeber für die vierte Veranstaltung. Für verspätete Anmeldungen zu den beiden noch ausstehenden Weltcups würden keine Strafen verhängt, teilte World Gymnastics mit.