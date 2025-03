Kreise: Todesfahrer kommt heute noch zum Ermittlungsrichter

Der Tatverdächtige der Todesfahrt von Mannheim ist nicht mehr im Krankenhaus. Die Ermittler erhoffen sich von ihm Einsicht in Motiv und Hintergründe der Tat. Und auch der Ermittlungsrichter wartet.

Mannheim (dpa) - Der des zweifachen Mordes und mehrfachen versuchten Mordes verdächtige 40 Jahre alte Todesfahrer von Mannheim wird voraussichtlich noch heute zum Ermittlungsrichter geführt. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur steht auch eine Vernehmung durch die Ermittler an. Der aus Ludwigshafen stammende Deutsche ist nicht mehr in der Klinik, sondern in Polizeigewahrsam. Von der Vernehmung erhofft sich die Polizei Erkenntnisse über Motiv und Hintergründe der Tat.

Augenmerk auf psychische Erkrankung

Die Ermittler sind überzeugt, dass der Mann am Rosenmontag mit einem Wagen und einer großen Geschwindigkeit Hunderte Meter weit durch die Mannheimer Fußgängerzone gerast ist. Eine 83-jährige Frau und ein 54-jähriger Mann kamen ums Leben. Elf Menschen wurden verletzt, mehrere von ihnen schwer. Die Staatsanwaltschaft verwies auf Anhaltspunkte für eine psychische Erkrankung des Täters, weshalb sich die Ermittler auf diesen Aspekt konzentrieren.