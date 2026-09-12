Zum zweiten Mal stehen Kevin Krawietz und Tim Pütz im Finale von New York. Der Traum vom Triumph bleibt unerfüllt.

New York (dpa) – Kevin Krawietz und Tim Pütz haben bei den US Open ihren ersten gemeinsamen Grand-Slam-Titel im Doppel verpasst. Das deutsche Davis-Cup-Duo verlor das Endspiel im Arthur Ashe Stadium von New York gegen Christian Harrison aus den USA und den Briten Neal Skupski mit 4:6, 6:7 (6:8). Für den Finaleinzug dürfen sich beide zusammen über ein Preisgeld von 500.000 US-Dollar (rund 431.000 Euro) freuen.

Krawietz (34) und Pütz (38) standen bereits vor zwei Jahren bei den US Open im Endspiel, verloren allerdings gegen das australische Duo Max Purcell und Jordan Thompson.

Der untere Bereich des größten Tennis-Stadions der Welt war nun bereits mittags sehr gut gefüllt. Vor der für ein Doppel ungewohnt großen Kulisse verpasste das deutsche Duo beim Stand von 2:1 durch einen Volley von Pütz ins Netz ein frühes Break. Stattdessen nahmen die Australian-Open-Sieger Harrison und Skupski den Deutschen den Aufschlag zum 4:3 ab und sicherten sich den ersten Satz.

In einem engen Tie-Break des zweiten Durchgangs vergab das deutsche Duo einen Satzball bei Aufschlag von Pütz und musste sich wenig später geschlagen geben.

Krawietz zweimal bei French Open erfolgreich

Damit bleibt Philipp Petzschner der einzige deutsche Doppelsieger bei den US Open. Er gewann 2011 den Titel mit dem Österreicher Jürgen Melzer. «Unser Leben wird nicht davon abhängen, ob wir gewinnen oder verlieren», hatte Krawietz vor der Partie gesagt. «Wir haben ein cooles Leben nach wie vor. Natürlich ist es irgendwo wichtig, aber wir müssen es nicht zu hoch hängen.»

Mit seinem früheren Doppelpartner Andreas Mies hatte Krawietz zweimal den Titel bei den French Open gewonnen. Pütz holte mit der Japanerin Miyu Kato den Mixed-Titel 2023 in Paris.