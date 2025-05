Breslau (dpa) – Vor dem Anpfiff des Endspiels in der Conference League zwischen dem FC Chelsea und Betis Sevilla am Mittwochabend (21.00 Uhr) ist es im polnischen Breslau zu Ausschreitungen gekommen. Laut der Nachrichtenagentur PAP setzte die Polizei Blendgranaten und Wasserwerfer gegen englische und spanische Fans ein, die auf dem Marktplatz der Stadt für Unruhen sorgten.

Es soll zu Handgreiflichkeiten zwischen den Fans gekommen sein, außerdem wurden Flaschen geworfen. Insgesamt wurden 28 Personen festgenommen. Schon am Dienstagabend war es zu vereinzelten Krawallen gekommen.

Tusk warnt vor «gnadenlosem» Vorgehen

Polens Premierminister Donald Tusk hatte in einem Post auf der Plattform X verkündet: «Null Toleranz gegenüber Gewalt auf unseren Straßen!» Er bedankte sich bei der Polizei für ein «entschlossenes Vorgehen gegen Hooligans in Chelsea- und Betis-Trikots in Breslau» und warnte am Mittwoch: «Wenn nötig, wird die Polizei heute noch gnadenloser vorgehen!»