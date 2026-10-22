Luke Humphries ist einer der besten Darts-Spieler der Welt, fällt in Dortmund aber kurzfristig aus. Was mit dem Platz des englischen Starspielers passiert.

Dortmund (dpa) – Der ehemalige Darts-Weltmeister und Mitfavorit Luke Humphries hat kurzfristig seine Teilnahme für die am Abend beginnende Europameisterschaft in Dortmund zurückgezogen. Den Platz von «Cool Hand Luke» übernimmt der Belgier Kim Huybrechts, wie der Weltverband PDC mitteilte. Humphries fehlt demnach wegen einer Magen-Darm-Grippe beim bedeutenden Turnier in Dortmund.

Huybrechts bekommt es am Abend mit Ryan Searle aus England zu tun. Beim World Grand Prix, den er neulich gewann, hatte es beim Engländer Humphries äußerliche Auffälligkeiten gegeben. Er spielte mit einer riesigen Schramme auf der Stirn.

«Ich war noch nicht beim Arzt, aber es sieht einfach so aus, als hätte ich allergisch auf das reagiert, was sie mir an Schminke in meinem Gesicht aufgetragen haben. Mir geht es völlig gut», berichtete Humphries, der im Juni dieses Jahres an der Seite von Luke Littler für England die Team-WM in Frankfurt gewann.