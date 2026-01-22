Nicht nur auf den Beitrag kommt es an: Wer ernsthaft einen Krankenkassenwechsel erwägt, sollte unbedingt auch einen Blick auf die Zusatzleistungen werfen. Das Ratgeberportal «Finanztip» hat das getan.

Berlin (dpa/tmn) – Wenn es darum geht, die Krankenkasse zu wechseln, kann es verlockend sein, ein günstigeres Angebot zu wählen – doch auch die Zusatzleistungen, welche die Kasse anbietet, sollten unbedingt in die Entscheidung einfließen. Denn je nach Krankenkasse können die Inhalte der einzelnen Zusatzleistungen stark schwanken, wie das Ratgeberportal «Finanztip» erklärt.

So übernehmen einige Kassen etwa die Kosten einer professionellen Zahnreinigung entweder komplett oder teilweise, während andere Kassen gar keine Erstattungen anbieten. In der Regel bieten Kassen aber Erstattungen von rund 40 bis 100 Euro pro Jahr für die Reinigung an.

Andere beliebte Zusatzleistungen von Krankenkassen sind unter anderem jährliche Erstattungen bei Osteopathie oder Gesundheitskursen im Rahmen von 75 bis 150 Euro, die Kostenübernahme von Reiseimpfungen sowie Zuschüsse für Fitness- und Präventionsangebote, wie etwa bis zu 550 Euro für zwei Ernährungsberatungskurse, so Finanztip. Wer also vorhat, die Krankenkasse zu wechseln, sollte schauen, welche Zusatzleistungen sich für einen selbst lohnen und wie diese vergütet werden.

Gut durchchecken lassen und dafür Geld bekommen

Wer gesundheitsbewusst handelt, kann bei einigen Krankenkassen sogar Geld von der Kasse zurückbekommen. Bei sogenannten Bonusprogrammen winkt eine finanzielle Belohnung, wenn Versicherte etwa je eine Maßnahme aus den Bereichen Krebsvorsorge, Zahnkontrolle, sportliche Aktivität oder Impfung in Anspruch nehmen, so Finanztip. Die Bonuszahlung ist bis zu einer Gesamtsumme von 150 Euro im Jahr pauschal steuerfrei. Übersteigt die Bonuszahlung diese Grenze, müssen Versicherte nachweisen können, dass es sich nicht um steuerpflichtige Beitragserstattungen handelt.

Niedrige Zusatzbeiträge trotz guter Leistung

«Finanztip» hat 18 bundesweit geöffnete Kassen auf 33 wesentliche Merkmale und Zusatzleistungen hin untersucht. In puncto Preis-Leistungs-Verhältnis schnitt die Handelskrankenkasse (hkk) besonders gut ab. Für einen Zusatzbeitrag von 2,59 Prozent werden trotzdem noch viele Vorteile gewährt, wie etwa eine kostenfreie professionelle Zahnreinigung pro Jahr. Die Techniker Krankenkasse (TK) mit einem Zusatzbeitrag von 2,69 Prozent hingegen bietet ein umfassendes Serviceangebot und belohnt besonders sportliche Aktivitäten.

Die DAK-Gesundheit (Zusatzbeitrag 3,2 Prozent) besticht mit ihrer Unterstützung für Familien. Ebenso empfehlenswert laut «Finanztip»: die Audi BKK (Zusatzbeitrag 2,6 Prozent) und die BKK firmus, wobei letztere mit einem Zusatzbeitrag von 2,18 Prozent die günstigste der geprüften Kassen ist.