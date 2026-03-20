Gewerbliche Anbieter verlangen oft Geld für Renten-Dokumente, die es kostenlos gibt. Worauf Antragsteller achten müssen, um nicht in die Kostenfalle zu tappen.

Berlin (dpa/tmn) – Rentenauskunft, Versicherungsnummernachweis, Bescheinigung über die Höhe der gezahlten Rente: Bei der Deutschen Rentenversicherung können Versicherte, Rentner und Hinterbliebene zahlreiche Dokumente kostenlos online anfordern. Wer nicht genau hinschaut, kann im Internet auf Seiten gewerblicher Dienstleister landen, die für die Leistungen abkassieren. Darauf weisen die Verbraucherzentrale Hamburg und die Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV) hin.

Und genau hier sollten Verbraucherinnen und Verbraucher vorsichtig sein. Denn für die Beantragung von Rentenunterlagen müssen sensible persönliche Daten übermittelt werden, die besser nicht in die Hände von Dritten gelangen sollten. Zudem sind die Services bei den Dienstleistern oft teuer, obwohl diese die Daten nur an die Deutsche Rentenversicherung weiterleiten, wo Antragsteller diese auch selbst bekommen können – ganz ohne Gebühren.

Gerade wer über Suchmaschinen auf die Seite der Deutschen Rentenversicherung gelangen möchte, sollte darum genau hinschauen. Denn Angebote gewerblicher Dienstleister werden der DRV zufolge oft prominent angezeigt. Ein Blick ins Impressum gibt Aufschluss – solche privaten Unternehmen sitzen oft im Ausland. Und sie müssen darauf hinweisen, dass sie nicht im Auftrag der DRV handeln. Die offizielle Internetseite der Deutschen Rentenversicherung lässt sich direkt unter www.deutsche-rentenversicherung.de erreichen.

Wer unsicher ist, kann sich auch telefonisch unter der kostenfreien Nummer 0800 10 00 48 00 an die Rentenversicherung wenden oder mit einer der bundesweiten Auskunfts- und Beratungsstellen der Rentenversicherung Kontakt aufnehmen.